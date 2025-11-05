Koncerten tartóztatták le Nicole Kidmant – elképesztő felvétel

Hírlevél

A színésznő nemrég szakított férjével, Keith Urbannal, de úgy tűnik, a színésznő ismét megtalálta a könnyedséget. Nicole Kidmant letartóztatták egy Sabrina Carpenter koncert során. Természetesen csak tréfásan.
A történet kedden zajlott Nashville-ben, ahol a 26 éves énekesnő, Sabrina Carpenter – akinek egy testrésze miatt nemrég kitört a botrány – éppen koncertet adott. A színésznő, Nicole Kidman, az első sorban ült, vörös felsőben, mosolyogva, kissé zavarban. Carpenter, aki gyakran von be hírességeket a show-ba, ezúttal sem fogta vissza magát.

Sabrina Carpenter koncertjén letartóztatták Nicole Kidmant
Sabrina Carpenter koncertjén letartóztatták Nicole Kidmant
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Letartóztatták Nicole Kidmant Sabrina Carpenter koncertjén

A koncert során Carpenter a show egyik szokásos eleméhez ért, amikor egy rajongót vagy hírességet „letartóztat”. Ezúttal Nicole Kidman volt a „célszemély”. A vetítőn megjelent a színésznő képe, mire a közönség ujjongani kezdett. Ekkor hívta fel a színpadra Kidmant, aki nevetve és kissé zavarban állt az énekesnő mellett.

Az énekesnő a jelenet során rózsaszín plüssbilincset vett elő, és játékosan letartóztatta Nicole Kidmant, majd neki ajánlotta a Juno című dalt. „Te annyira babygirl vagy, nem is tudom, mit tegyek” – mondta Carpenter, utalva Kidman 2024-es erotikus filmjére, a Babygirl-re.

Australian-US actress Nicole Kidman poses on the photocall prior to the 2025 Kering Women In Motion Awards and Cannes Film Festival Presidential Dinner on the sidelines of the at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 18, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A közönség hangos tapsviharral és nevetéssel reagált, a pillanat pedig percek alatt elárasztotta az X-et és az Instagramot. Több rajongó is azt írta, hogy ez volt „az év legikonikusabb letartóztatása” – számolt be a nem mindennapi eseményről a New York Post.

Nicole Kidman válása: 19 év után vége a házasságának Keith Urbannal
Nicole Kidman válása: 19 év után vége a házasságának Keith Urbannal
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Nicole Kidman szakított Keith Urbannal

A népszerű, és még mindig elképesztően szép színésznő a válás után Nicole Kidman a Vogue World kifutóján tündökölt fekete Chanel ruhában, megmutatva, hogy a stílus és az önbizalom mit sem vesztett erejéből.

