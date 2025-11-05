Koncerten tartóztatták le Nicole Kidmant – elképesztő felvétel

A történet kedden zajlott Nashville-ben, ahol a 26 éves énekesnő, Sabrina Carpenter – akinek egy testrésze miatt nemrég kitört a botrány – éppen koncertet adott. A színésznő, Nicole Kidman, az első sorban ült, vörös felsőben, mosolyogva, kissé zavarban. Carpenter, aki gyakran von be hírességeket a show-ba, ezúttal sem fogta vissza magát.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A koncert során Carpenter a show egyik szokásos eleméhez ért, amikor egy rajongót vagy hírességet „letartóztat”. Ezúttal Nicole Kidman volt a „célszemély”. A vetítőn megjelent a színésznő képe, mire a közönség ujjongani kezdett. Ekkor hívta fel a színpadra Kidmant, aki nevetve és kissé zavarban állt az énekesnő mellett.

Az énekesnő a jelenet során rózsaszín plüssbilincset vett elő, és játékosan letartóztatta Nicole Kidmant, majd neki ajánlotta a Juno című dalt. „Te annyira babygirl vagy, nem is tudom, mit tegyek” – mondta Carpenter, utalva Kidman 2024-es erotikus filmjére, a Babygirl-re.

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A közönség hangos tapsviharral és nevetéssel reagált, a pillanat pedig percek alatt elárasztotta az X-et és az Instagramot. Több rajongó is azt írta, hogy ez volt „az év legikonikusabb letartóztatása” – számolt be a nem mindennapi eseményről a New York Post.

