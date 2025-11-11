Előkerült az orosz külügyminiszter, és drámai bejelentést tett

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov közölte, hogy Oroszország nem tervezi a nukleáris kísérletek újraindítását, és hamisak azok a sajtóértesülések, amelyek ennek ellenkezőjét állítják. A miniszter erről a külügyminisztérium honlapján közzétett videóinterjúban beszélt.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Őszintén szólva, én még nem hallottam arról, hogy Moszkva bármilyen nukleáris tesztet bejelentett volna. Azt pedig, hogy Oroszország és az Egyesült Államok egyszerre hajtaná végre ezeket, nem lehet pontosnak nevezni – fogalmazott Lavrov.

A miniszter hozzátette, hogy Oroszország semmilyen hivatalos magyarázatot nem kapott Washingtonból arra vonatkozóan, mire gondolt Donald Trump amerikai elnök, amikor a nukleáris kísérletek tervéről beszélt. Lavrov szerint a Fehér Ház megjegyzései akár a nukleáris fegyverek, akár azok hordozóeszközeinek tesztelésére is utalhattak.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szintén kijelentette, hogy Moszkva nem kapott magyarázatot Trump kijelentéseire. Az amerikai elnök november 6-án közölte, hogy utasította a védelmi minisztériumot a nukleáris fegyverek „egyenlő feltételek melletti” tesztelésére. Egy nappal később a külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova felszólította az Egyesült Államokat, hogy tisztázza álláspontját a kérdésben, mivel az továbbra is vitatott.

Néhány napja az Origo is megírta, hogy a Kreml cáfolta a Lavrov „eltűnéséről” és Putyinnal való viszonyáról szóló híreket. Dmitrij Peszkov szóvivő hangsúlyozta: Lavrov továbbra is aktívan dolgozik, élvezi az elnök bizalmát, és a külpolitika iránya változatlan. A Kommerszant szerint a miniszter november 5-én egyeztetett módon nem vett részt az Orosz Biztonsági Tanács ülésén, ami nem jelez semmiféle konfliktust vagy bizalmi válságot.