Eddig rejtegették: bemutatták Franciaország hiper-szuper nukleáris fegyverét

Franciaország először mutatta meg az ASMPA-R nevű, nukleáris robbanófejjel szerelhető, továbbfejlesztett közepes hatótávú levegő–föld robotrepülőgép-rakétájának új változatát. A francia haditengerészet nukleáris repülőegysége sikeres tesztet hajtott végre – írja a TWZ.

Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto

Nukleáris rakéta: Franciaország bemutatta a felújított ASMPA-R-t

Egy Rafale M vadászgép hajtotta végre a próbaindítást (harci töltet nélkül) a Dimede hadművelet keretében. A francia védelmi minisztérium közzétette az új rakétával felszerelt gépről készült fotókat.

A tárca közölte, hogy az ASMPA-R november 10-én hivatalosan is szolgálatba állt a haditengerészet nukleáris légiegységeinél. A rakéta már 2023 óta a francia légierő stratégiai fegyverzetének része.

A közlés szerint az ASMPA-R nagyobb hatótávot kínál az előző generációs ASMP-A-hoz képest: 600 kilométert az 500 helyett. Legnagyobb sebessége meghaladja a háromszoros hangsebességet. Egyes jelentések szerint a rakéta új nukleáris robbanófejet kapott, más források ugyanakkor úgy vélik, hogy továbbra is a TNA típus dolgozik benne – ugyanaz, amelyet az ASMP-A is hordozott. A TNA teljesítménye 100 és 300 kilotonna között állítható.

Közben az Egyesült Államokban novemberben észrevettek egy B-52H stratégiai bombázót ismeretlen cirkálórakétákkal, amelyek akár az új, nukleáris AGM-181A típusú fegyverek is lehetnek.