Trump engedélyt adott: Amerika újra atomfegyvert tesztel

„A Globális Csapásmérő Parancsnokság egy fegyver nélküli Minuteman III típusú interkontinentális ballisztikus rakéta operatív tesztindítását tervezi november 4-én, helyi idő szerint 23:01 és 5:01 között, a bázis északi részéről” – áll a sajtóközleményben.

Nukleáris rakétát tesztel az USA

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Az USA nukleáris rakétát tesztel

A Newsweek beszámolója szerint a rakétát a Ronald Reagan nevét viselő rakétavédelmi tesztpoligon felé indítják, a Kwajalein-atollra. A lap hozzátette: a kilövést évekkel ezelőtt ütemezték, így ez „rutin” tesztnek számít.

Ez lesz a második ICBM-teszt az elmúlt két hónapban – szeptemberben az amerikai haditengerészet négy Trident II D5 rakétát indított az Atlanti-óceán fölött. A Minuteman III-at legutóbb februárban próbálták ki.

A Federation of American Scientists szerint az amerikai légierő jelenleg mintegy 400 Minuteman III rakétával rendelkezik, amelyek hatótávolsága meghaladja a 9600 kilométert.

Ezek Coloradóban, Montanában, Nebraskában, Észak-Dakotában és Wyomingban található silókban vannak elhelyezve.

A múlt héten Donald Trump amerikai elnök utasítást adott a nukleáris fegyverkísérletek azonnali előkészítésére, arra hivatkozva, hogy „más országok is ugyanígy tesznek”.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte: Moszkva „a helyzetnek megfelelően fog reagálni”, ha bármely ország megsérti a nukleáris kísérleti moratóriumot. Hozzátette: Washington nem értesítette Oroszországot a terveiről.