Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

„Súlyos következményei lesznek" – Amerika olyan döntésre készül, ami mindent megváltoztathat

Donald Trump amerikai elnök utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésére, „egyenlő feltételeket” követelve Oroszországgal és Kínával szemben. Marco Rubio külügyminiszter szerint az Egyesült Államok csak azt teszi, amit „a világ többi országa is”. A Kreml és Peking is reagált a bejelentésre. Most kiderül, mi várható a jövőben.
OroszországMoszkvaEgyesült Államok

Dmitrij Sztéfanovics, az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (IMEMO) kutatója szerint Washington egyelőre szubkritikus nukleáris teszteket hajthat végre – olyan kísérleteket, amelyek nem járnak teljes nukleáris robbanással, de hidrodinamikai és energetikai szinten vizsgálják a robbanófejek működését – írja a Lenta.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungarys purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„A kísérletek propagandisztikus hatása nagy lehet, és az Egyesült Államok valószínűleg jól elő is készíti majd ezt kommunikációs szempontból” – mondta Sztéfanovics.

A szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy az amerikaiak szuperkritikus tesztet is végrehajtsanak, amely már energiát szabadíthat fel, bár nem teljes robbanás formájában. „Ehhez azonban komoly előkészületek kellenek” – tette hozzá.

Trump paritást követel Moszkvával és Pekinggel

A döntés előzménye, hogy Trump november 6-án felszólította a Pentagon vezetőjét, Pete Hegsethetet, hogy indítsa újra az Egyesült Államok nukleáris tesztprogramját. „Egyenlő feltételeket akarunk, amit más országok is tesznek” – magyarázta később Marco Rubio.

A CIA igazgatója, John Ratcliffe korábban azt állította, hogy Oroszország és Kína már végzett kisebb nukleáris teszteket, és fotókat is bemutatott, amelyek szerinte ezt bizonyítják. A CBS News szakértői szerint ez akár a kis hatóerejű fegyverek tesztelésére is utalhat, amit a Teljes Körű Atomcsend Szerződés tilt.

Sztéfanovics szerint azonban a döntés politikailag és technikailag is kockázatos lenne:

„Jelenleg semmi nem indokolja a globális moratórium megszüntetését – a következmények mind politikai, mind katonai szempontból súlyosak lennének.”

Lavrov: Nincs egyértelmű válasz az amerikai tervekről

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva továbbra sem kapott hivatalos tájékoztatást arról, mit ért Trump a „nukleáris tesztelés” alatt.

Nem tudjuk, robbanófejekről vagy hordozóeszközökről van-e szó. Egyelőre nincs válasz – mondta Lavrov, aki ugyanakkor hozzátette: Oroszország kész reagálni bármilyen moratóriumsértésre, ha az Egyesült Államok valóban új teszteket hajtana végre.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov később megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin még nem adott utasítást hasonló előkészületekre, de kijelentette: Moszkva „fenntartja a jogot az arányos válaszra”.

Kína szerint Peking és Moszkva közelebb kerülhet egymáshoz

A pekingi Renmin Egyetem professzora, Wang Wen úgy véli, hogy Trump bejelentései Kína és Oroszország stratégiai együttműködésének mélyüléséhez vezethetnek.

„Ez arra ösztönzi majd Kínát, hogy megfontolja saját nukleáris iparának fejlesztését, ugyanakkor Peking továbbra is a moratórium betartására szólítja fel Washingtont” – mondta Wang.

Szerinte a geopolitikai nyomás fokozódni fog, különösen Japán és Dél-Korea amerikai rakétavédelmi rendszerei miatt, ami Moszkvát is arra késztetheti, hogy újraértékelje saját nukleáris programját.

 

