„Súlyos következményei lesznek” – Amerika olyan döntésre készül, ami mindent megváltoztathat

Dmitrij Sztéfanovics, az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (IMEMO) kutatója szerint Washington egyelőre szubkritikus nukleáris teszteket hajthat végre – olyan kísérleteket, amelyek nem járnak teljes nukleáris robbanással, de hidrodinamikai és energetikai szinten vizsgálják a robbanófejek működését – írja a Lenta.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„A kísérletek propagandisztikus hatása nagy lehet, és az Egyesült Államok valószínűleg jól elő is készíti majd ezt kommunikációs szempontból” – mondta Sztéfanovics.

A szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy az amerikaiak szuperkritikus tesztet is végrehajtsanak, amely már energiát szabadíthat fel, bár nem teljes robbanás formájában. „Ehhez azonban komoly előkészületek kellenek” – tette hozzá.

Trump paritást követel Moszkvával és Pekinggel

A döntés előzménye, hogy Trump november 6-án felszólította a Pentagon vezetőjét, Pete Hegsethetet, hogy indítsa újra az Egyesült Államok nukleáris tesztprogramját. „Egyenlő feltételeket akarunk, amit más országok is tesznek” – magyarázta később Marco Rubio.

A CIA igazgatója, John Ratcliffe korábban azt állította, hogy Oroszország és Kína már végzett kisebb nukleáris teszteket, és fotókat is bemutatott, amelyek szerinte ezt bizonyítják. A CBS News szakértői szerint ez akár a kis hatóerejű fegyverek tesztelésére is utalhat, amit a Teljes Körű Atomcsend Szerződés tilt.

Sztéfanovics szerint azonban a döntés politikailag és technikailag is kockázatos lenne:

„Jelenleg semmi nem indokolja a globális moratórium megszüntetését – a következmények mind politikai, mind katonai szempontból súlyosak lennének.”

Lavrov: Nincs egyértelmű válasz az amerikai tervekről

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva továbbra sem kapott hivatalos tájékoztatást arról, mit ért Trump a „nukleáris tesztelés” alatt.

Nem tudjuk, robbanófejekről vagy hordozóeszközökről van-e szó. Egyelőre nincs válasz – mondta Lavrov, aki ugyanakkor hozzátette: Oroszország kész reagálni bármilyen moratóriumsértésre, ha az Egyesült Államok valóban új teszteket hajtana végre.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov később megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin még nem adott utasítást hasonló előkészületekre, de kijelentette: Moszkva „fenntartja a jogot az arányos válaszra”.