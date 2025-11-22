Kiderült az igazság: egészséges a Nutella vagy sem?

A Nutella sok otthonban a reggeli kihagyhatatlan eleme, ám egyre többen teszik fel a kérdést: vajon mennyire fér bele egy tudatos étrendbe? A mogyorókrém édes ígérete mögött ugyanis olyan összetevők állnak, amelyek miatt érdemes közelebbről is megvizsgálni, mennyire egészséges a Nutella valójában – írja a FOCUS.

A Nutella sok háztartásban nagy kedvenc – Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A nagy kérdés: egészséges vagy sem a Nutella?

Bár a Nutella neve a „kis mogyoróra” utal, a valóságban a termék fő alkotóelemei nem a mogyorók, hanem a cukor és a növényi zsírok. A mogyorótartalom mindössze 10–13 százalék, míg a cukor gyakran a teljes mennyiség több mint felét adja. Egy átlagos, 20–30 grammos adag 108–162 kalóriát tartalmaz, és akár 15 gramm tiszta cukrot is — ez már önmagában megkérdőjelezi, mennyire illeszthető be az egészséges étrendbe.

A Nutella gyors energiát biztosít, ami rövid távon javíthatja a koncentrációt, sőt a krémes édesség azonnali hangulatjavító hatással is bírhat.

Ezek a pozitívumok azonban csak pillanatnyilag érvényesülnek. Tápérték szempontjából a csokikrém nem kínál különösebb előnyöket, inkább élvezeti cikknek tekinthető.

Sokan keresnek „egészségesebbnek” tartott alternatívákat. A bio, pálmaolaj-mentes kenők például több mogyorót tartalmaznak, akár 70 százalékot is, ami valóban jobb minőségű zsírokat jelent. Ennek ellenére ezekben is gyakran magas marad a cukor vagy a zsír mennyisége. A cukormentes változatok édesítőszereket, például maltitot használnak, amelyek túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet.

A legminőségibb választás így a tiszta mogyorókrém lenne — de az „egészséges” és „egészségtelen” kategóriákra a táplálkozástudomány valójában nem ad bizonyítható keretet.

Mi a Nutella-logó magyarázata?

A Nutella eredetileg „Supercrema” néven futott. Amikor a Ferrero 1964-ben átnevezte a terméket Nutellára, kiderült, hogy egy másik hasonló nevű márka már létezik fekete logóval. Hogy elkerüljék az összetévesztést, a Ferrero a Nutella-logó „N” betűjét feketén hagyta, a többi pedig piros színű lett, így vált a design egyedivé és védjegyezhetővé.