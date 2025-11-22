Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Nutella

Kiderült az igazság: egészséges a Nutella vagy sem?

18 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok családban alapélelmiszerként vannak jelen az édes krémek, így időről időre felmerül a kérdés: vajon mennyire egészségesek? A Nutella az egyik legkedveltebb ilyen édesség – ezt érdemes tudni róla.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nutellaegészségmogyorókrém

A Nutella sok otthonban a reggeli kihagyhatatlan eleme, ám egyre többen teszik fel a kérdést: vajon mennyire fér bele egy tudatos étrendbe? A mogyorókrém édes ígérete mögött ugyanis olyan összetevők állnak, amelyek miatt érdemes közelebbről is megvizsgálni, mennyire egészséges a Nutella valójában – írja a FOCUS.

This photograph shows jars of Nutella, a plant-based (vegan) and a traditional chocolate spread manufactured by Italian company Ferrero, in Turin, Northwestern Italy on October 8, 2024. Nutella Plant-based, using vegetal ingredients, was launched in Autumn 2024. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
A Nutella sok háztartásban nagy kedvenc – Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A nagy kérdés: egészséges vagy sem a Nutella?

Bár a Nutella neve a „kis mogyoróra” utal, a valóságban a termék fő alkotóelemei nem a mogyorók, hanem a cukor és a növényi zsírok. A mogyorótartalom mindössze 10–13 százalék, míg a cukor gyakran a teljes mennyiség több mint felét adja. Egy átlagos, 20–30 grammos adag 108–162 kalóriát tartalmaz, és akár 15 gramm tiszta cukrot is — ez már önmagában megkérdőjelezi, mennyire illeszthető be az egészséges étrendbe. 

A Nutella gyors energiát biztosít, ami rövid távon javíthatja a koncentrációt, sőt a krémes édesség azonnali hangulatjavító hatással is bírhat.

Ezek a pozitívumok azonban csak pillanatnyilag érvényesülnek. Tápérték szempontjából a csokikrém nem kínál különösebb előnyöket, inkább élvezeti cikknek tekinthető.

Sokan keresnek „egészségesebbnek” tartott alternatívákat. A bio, pálmaolaj-mentes kenők például több mogyorót tartalmaznak, akár 70 százalékot is, ami valóban jobb minőségű zsírokat jelent. Ennek ellenére ezekben is gyakran magas marad a cukor vagy a zsír mennyisége. A cukormentes változatok édesítőszereket, például maltitot használnak, amelyek túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. 

A legminőségibb választás így a tiszta mogyorókrém lenne — de az „egészséges” és „egészségtelen” kategóriákra a táplálkozástudomány valójában nem ad bizonyítható keretet.

Mi a Nutella-logó magyarázata?

A Nutella eredetileg „Supercrema” néven futott. Amikor a Ferrero 1964-ben átnevezte a terméket Nutellára, kiderült, hogy egy másik hasonló nevű márka már létezik fekete logóval. Hogy elkerüljék az összetévesztést, a Ferrero a Nutella-logó „N” betűjét feketén hagyta, a többi pedig piros színű lett, így vált a design egyedivé és védjegyezhetővé.

A legújabb Nutella

A Ferrero idén mutatta be a krém legújabb verzióját, amelyet több mint öt évig fejlesztettek. A Nutella földimogyorós verziója minden mogyoróvaj-rajongó álmát valóra váltja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!