Ez az év legborzalmasabb nyugdíjcsalása – ilyet még a rendőrség se látott

A nyugdíjcsalás ügyében nyomozó olasz rendőrök megdöbbentő részletekre bukkantak, amikor egy 56 éves férfit próbáltak azonosítani, aki női parókában, sminkben és ékszerekkel jelent meg a helyi önkormányzatnál. A The Guardian információi szerint a férfi két éven át titkolta el 85 éves édesanyja halálát, holttestét pedig a mosókonyhában rejtette el, hogy hozzáférhessen a nyugdíjhoz.
Hogyan leplezett le a hivatal egy nyugdíjcsalást Olaszországban?
A férfi elbukott, amikor a hivatalnál megpróbálta megújítani az elhunyt nő személyi igazolványát. A munkatársaknak feltűnt, hogy a „nő” nyaka túl vastag, a keze fiatalos, hangja pedig időnként férfiassá vált. Azonnal összehasonlították a valódi fényképet a megjelent személyről készült felvétellel, és értesítették a rendőrséget, akik később megtalálták az elrejtett holttestet is.
Miért öltözött halott anyjának az olasz férfi?
Az 56 éves, munkanélküli ápoló a gyanú szerint azért vállalta ezt a bizarr álruhát, mert teljes mértékben anyja nyugdíjára támaszkodott.
A beszámolók szerint az asszony halála után annyira ragaszkodott a stabil jövedelemhez, hogy női megjelenést utánzó parókát, rúzst, ékszereket és nőies ruhákat viselt, hogy megtévessze a hatóságot.
Mennyi pénzt csalt ki a férfi anyja nyugdíjából?
A Corriere della Sera szerint évente mintegy 53 ezer eurónyi bevételhez jutott a nyugdíj és a családi ingatlanok révén. A rendőrség becslése alapján a haláleset be nem jelentése és a folyamatos igénylés több ezer eurós kárt okozott a rendszernek.
Miért gyakoriak az ilyen nyugdíjcsalási ügyek Olaszországban?
Olaszországban időről időre előkerülnek hasonló esetek, mivel sokan az idős rokon halála után is jogosulatlanul próbálják felvenni a járandóságot. A lakosság elöregedése, a magas nyugdíjak és a vidéki települések alacsony ellenőrzési gyakorisága mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az ügyek hosszú ideig rejtve maradjanak.
Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések
„Ne dőljünk be az olcsóbbnak tűnő, de ismeretlen eredetű termékeknek! Az illegális dohányipari termékek fokozott veszélyt jelenthetnek az egészségünkre, és a társadalmunkra egyaránt” – hangsúlyozzák a szakértők. Bár itthon csak a nemzeti dohányboltokban lehet legális termékekhez jutni, a csempészek és hamisítók találékonysága szinte kimeríthetetlen, ezért az ellenük folyó küzdelem is széleskörű összefogást igényel. Az ellenőrzések és razziák mellett drónok és kiképzett kutyák is segítik a NAV szakembereinek munkáját, az online kereskedelem térnyerése viszont új területeken jelent kihívást.
Lebukott az egri lakásmaffia
Egy büntetett előéletű egri férfi sorra bérelte ki az egri ingatlanokat, majd úgy adott hozzá újabb bérlőket, mintha ő lenne a tulajdonos. Az egyszemélyes lakásmaffia tevékenységét azonban sikeresen felszámolták.