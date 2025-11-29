Ez az év legborzalmasabb nyugdíjcsalása – ilyet még a rendőrség se látott

A nyugdíjcsalás ügyében nyomozó olasz rendőrök megdöbbentő részletekre bukkantak, amikor egy 56 éves férfit próbáltak azonosítani, aki női parókában, sminkben és ékszerekkel jelent meg a helyi önkormányzatnál. A The Guardian információi szerint a férfi két éven át titkolta el 85 éves édesanyja halálát, holttestét pedig a mosókonyhában rejtette el, hogy hozzáférhessen a nyugdíjhoz.

A nyugdíjcsalás gyanúsítottja parókát és sminket viselt, amikor megpróbálta anyja iratait meghosszabbítani - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan leplezett le a hivatal egy nyugdíjcsalást Olaszországban?

A férfi elbukott, amikor a hivatalnál megpróbálta megújítani az elhunyt nő személyi igazolványát. A munkatársaknak feltűnt, hogy a „nő” nyaka túl vastag, a keze fiatalos, hangja pedig időnként férfiassá vált. Azonnal összehasonlították a valódi fényképet a megjelent személyről készült felvétellel, és értesítették a rendőrséget, akik később megtalálták az elrejtett holttestet is.

Unemployed son dressed as dead mom to collect her pension in ‘Mrs. Doubtfire’ scam while hiding her body at home https://t.co/6BdLlOkfTL pic.twitter.com/6H7BDkA7K6 — New York Post (@nypost) November 25, 2025

Miért öltözött halott anyjának az olasz férfi?

Az 56 éves, munkanélküli ápoló a gyanú szerint azért vállalta ezt a bizarr álruhát, mert teljes mértékben anyja nyugdíjára támaszkodott.

A beszámolók szerint az asszony halála után annyira ragaszkodott a stabil jövedelemhez, hogy női megjelenést utánzó parókát, rúzst, ékszereket és nőies ruhákat viselt, hogy megtévessze a hatóságot.

Mennyi pénzt csalt ki a férfi anyja nyugdíjából?

A Corriere della Sera szerint évente mintegy 53 ezer eurónyi bevételhez jutott a nyugdíj és a családi ingatlanok révén. A rendőrség becslése alapján a haláleset be nem jelentése és a folyamatos igénylés több ezer eurós kárt okozott a rendszernek.

Miért gyakoriak az ilyen nyugdíjcsalási ügyek Olaszországban?

Olaszországban időről időre előkerülnek hasonló esetek, mivel sokan az idős rokon halála után is jogosulatlanul próbálják felvenni a járandóságot. A lakosság elöregedése, a magas nyugdíjak és a vidéki települések alacsony ellenőrzési gyakorisága mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az ügyek hosszú ideig rejtve maradjanak.

Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések

„Ne dőljünk be az olcsóbbnak tűnő, de ismeretlen eredetű termékeknek! Az illegális dohányipari termékek fokozott veszélyt jelenthetnek az egészségünkre, és a társadalmunkra egyaránt” – hangsúlyozzák a szakértők. Bár itthon csak a nemzeti dohányboltokban lehet legális termékekhez jutni, a csempészek és hamisítók találékonysága szinte kimeríthetetlen, ezért az ellenük folyó küzdelem is széleskörű összefogást igényel. Az ellenőrzések és razziák mellett drónok és kiképzett kutyák is segítik a NAV szakembereinek munkáját, az online kereskedelem térnyerése viszont új területeken jelent kihívást.