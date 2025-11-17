Fotózás helyett tragédia: szívszorító, mi történt egy apával és gyermekével

Hírlevél

Egy kanadai család pihenése tragikus fordulatot vett a kaliforniai óceánparton, amikor egy hirtelen érkező óriási hullám elsodorta őket. A hatóságok szerint az óceánparti tragédia másodpercek alatt következett be, a 4,5–6 méter magas óceáni hullám erejével senki sem számolt.
Az egész világot megrendítette az az óceánparti tragédia, amely Monterey County partjainál történt, és amelyben egy 39 éves apa és 7 éves lánya veszítette életét. A család a Rocky Point közelében tartózkodott péntek kora délután, amikor egy 4,5–6 méter magas óceáni hullám hirtelen rájuk zúdult – írja az ABC.

A kaliforniai hatóságok a óceánparti tragédia helyszínén vizsgálják a 4,5–6 méteres óceáni hullám okozta halálos balesetet.
A kaliforniai hatóságok a óceánparti tragédia helyszínén vizsgálják a 4,5–6 méteres óceáni hullám okozta halálos balesetet.

A kaliforniai óceáni baleset során mindhárom családtag a vízbe került. A Calgaryból érkező apa, Yuji Hu, kétségbeesetten próbálta magához szorítani a kislányt, miközben az anya — akit szintén elsodort a hullám — végül vissza tudott jutni a partra, ahol a család 2 éves gyermeke sértetlenül várta.

Az apát sikerült kimenteni az óceánból, de az azonnali újraélesztés sem hozott eredményt: a kórházban halottnak nyilvánították.

 A 7 éves lány eltűnt az óceánban, és órákig tartó keresés után egy búvár találta meg nagyjából 90 méterre a parttól, és fél kilométerrel északra az utolsó ismert helyétől.

A mentésben a State Parks és a Monterey County Sheriff’s Search and Rescue csapatai vettek részt. A hatóságok szerint a környéket napok óta rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan óceáni hullámok sújtották, amelyek még a tapasztalt kirándulókat is váratlanul érhetik.

Az anya enyhe hipotermiával került kórházba, állapota stabil.

Mi idézte elő az óceánparti tragédia hirtelen bekövetkezését?

A hivatalos jelentések szerint a kaliforniai óceánpart ezen szakaszán gyakoriak a hirtelen felcsapó, rendkívül erős hullámok, úgynevezett „sneaker wave”-ek. Ezek egyetlen pillanat alatt képesek elsodorni bárkit, aki túl közel tartózkodik a vízhez. A Monterey County oceánparti tragédia pontosan egy ilyen helyzetben következett be.

