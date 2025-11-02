A jövő itt van: az okos városok, ahol a mesterséges intelligencia irányít mindent!

Az okos város kifejezés nem csupán modern kütyüket jelent — sokkal inkább egy átfogó rendszert, amely a városi élet minden területét összekapcsolja. Az okos város technológia célja, hogy hatékonyabbá, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tegye a mindennapokat: az okos közlekedés, az energia-felhasználás optimalizálása, a zöldenergia megoldások és a mesterséges intelligencia a városban mind ezt szolgálják – írja a BBC.

Az okos város nem a jövő — hanem már a jelen, ahol a technológia a mindennapok része. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A World Intellectual Property Organization (WIPO) 2025-ös Global Innovation Indexe alapján a világ öt leginnovatívabb városi klasztere:

Shenzhen–Hongkong–Guangzhou

Tokió–Yokohama

San Francisco–San José

Peking

Szöul

Ezek a helyek nemcsak technológiai központok, hanem valódi élettér-laborok, ahol a lakók már most azt tapasztalják, amit mások csak évek múlva fognak.

Shenzhen–Hongkong–Guangzhou: a digitális élet epicentruma

A kínai okos város fejlesztések zászlóshajója a dél-kínai technológiai háromszög, ahol minden a hatékonyságról és a kísérletezésről szól. A piacon a kofák QR-kódot használnak, miközben kézzel írják az árcédulákat. A kisboltok három-négy különböző alkalmazásban kezelik a szállításokat és a készleteket — itt a „digital first” nem trend, hanem alap.

A városban drónshow-k világítják be az eget, a közlekedés automatizált, és az innovációs közösségek (makerspace-ek, startup-hubok) mindenki előtt nyitva állnak. A Shenzhen Open Innovation Lab például olyan közösségi műhely, ahol diákok és mérnökök együtt fejlesztenek robotokat vagy VR-eszközöket.

Tokió–Yokohama: a praktikus innováció otthona

Japán második helyen áll, de a helyiek szerint itt a technológia sosem hivalkodó — inkább láthatatlanul segít. A japán okos város technológia a mindennapokat teszi egyszerűbbé: a Suica-kártyával metróra, buszra, sőt automatákra is fizethetsz; az éjjel-nappali boltokban AI-érzékelők figyelik, mit vettél le a polcról, a kasszánál pedig nincs ember.

Aki Tokióba látogat, próbálja ki a Henn-na Hotel automata check-in rendszerét vagy a Yurikamome-vonal vezető nélküli vonatát, amely elképesztő panorámát nyújt a városra. A fenntartható városi élet itt azt jelenti, hogy a technológia és az emberi kényelem egyensúlyban van.