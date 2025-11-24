Öngyilkos merénylők robbantottak, többen meghaltak

Három öngyilkos merénylő támadta meg a pakisztáni félkatonai erők egyik főhadiszállását. A támadásban három katona életét vesztette, öten megsérültek. Az öngyilkos merénylők is meghaltak – közölték a hatóságok a Reuters információi szerint.

Biztonsági személyzet őrködik a pesavári határőrség központja előtt, ahol 2025. november 24-én öngyilkos merénylet történt. Hétfőn három öngyilkos merénylő 3 embert megölt és ötöt megsebesített a pesavári határőrség központjában. Fotó: ABDUL MAJEED / AFP

A támadók erőszakosan behatoltak a pesevari határőrség területére, tüzet nyitottak a katonákra, majd beindították a rájuk szerelt bombákat.

Javed Iqbal, a félkatonai erők helyettes parancsnoka megerősítette, hogy a támadásban három szolgálatban lévő katona vesztette életét.

„Az első öngyilkos merénylő a főbejáratnál robbantott, a másik kettő pedig ezután jutott be a létesítmény területére” – közölték a hatóságok.

A merényletben öt ember megsebesült, őket a közeli kórházba szállítotátk.

A hatóságok vizsgálatot indítottak, egyelőre egyetlen szélsőséges csoport sem vállalta a felelősséget a halálos támadásért.

Öngyilkos merénylő ölt meg 12 embert

Ahogy arról az Origo már beszámolt, november közepén halálos támadás történt Pakisztánban. Egy öngyilkos merénylő robbantott egy rendőrautó mellett egy iszlámábádi bíróság épületének bejárata közelében. A nagy erejű detonáció következtében 12 ember életét vesztette, és 27-en megsebesültek.

Robbanószerrel megrakott autóban hajtott az emberek közé

A nyár elején robbanószerrel megrakott autóval hajtott bele egy katonai konvojba egy öngyilkos merénylő szombaton Pakisztánban, az afgán határ közelében, a merényletben legkevesebb 13 katona meghalt.