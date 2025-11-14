Döbbenetes videó tarol a neten: az optikai illúzió rémisztő szörnyekké torzítja a hírességek arcát

Egy új, különösen látványos optikai illúzió terjed a TikTokon, amely képes a hírességek arcát ijesztő, torz szörnyalakká változtatni – mindezt pusztán az emberi agy működésének sajátosságai miatt. A jelenség sokakat meglepett, és rengetegen próbálták ki, valóban ilyen furcsa hatást tapasztalnak-e – írja a Daily Mail.

Az optikai illúziók mindig is nagy hatást gyakoroltak az emberekre – Fotó: Unsplash

Hogyan csapja be az agyunkat az optikai illúzió?

A trükk lényege, hogy a néző egy fix pontra figyel két híresség fotója között, miközben a képek a perifériás látásban villannak fel. Néhány másodperc után az arcok torzulni kezdenek: aránytalan vonások, groteszk formák jelennek meg, mintha a sztárok valami rémisztő metamorfózison esnének át.

A jelenség a villanó arctorzítási hatás eredménye, amikor az agy a korábbi arcok részleteit rávetíti az új képekre.

Mivel nem közvetlenül nézzük a fotókat, a látottak egy része az agy „kiegészítése”. A videót látva sokan visszanézték az eredeti képeket, hogy megbizonyosodjanak arról: a fotók valójában teljesen normálisak. Az optikai illúzió hatása azonban olyan intenzív, hogy sokakat másodszor is megtévesztett.

Torz arcképek a tükörben

A jelenséghez hasonló eredményeket hozott egy kutatás, amelyben önkénteseknek kellett hosszabb ideig saját tükörképüket nézniük egy félhomályos szobában. A résztvevők jelentős része óriási torzulást látott az arcán, egyesek teljesen idegen személyt véltek felfedezni, sokan pedig „fantasztikus vagy szörnyű lényekről” számoltak be.

Új optikai illúzió hódít a neten

Egy korábbi cikkben az Origo beszámolt egy interneten terjedő fotóról, amely mindenkit összezavar. Az új optikai illúzió egy rejtőző békát ábrázol, amely annyira beleolvad a levelek közé, hogy szinte lehetetlen kiszúrni.

Optikai illúzió, amit még a tudomány sem tud megmagyarázni

Az optikai illúziók mindig nagy hatást gyakoroltak az emberekre, de a Poggendorff-illúzió különösen rejtélyesnek számít. A jelenség során két kör részlete tűnik el egy sáv mögött, a jobb oldali kisebbnek látszik, mint a bal oldali – ám valójában ugyanannak a körnek a részei.