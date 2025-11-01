Csak kevesen oldják meg: hány kört lát az optikai illúzión?

Az optikai illúzió egy olyan vizuális trükk, amely összezavarja az agyunkat, és rákényszerít, hogy újraértelmezzük, amit látunk. Ez nemcsak szórakoztató, hanem kognitív edzés is: fejleszti a koncentrációt, a megfigyelőképességet és a problémamegoldó készségeket.

Elképesztő optikai illúziók: amit lát, az lehet, hogy nem is igaz

Fotó: Pinterest

IQ-teszt: hány kör van a képen?

A Lender.hu új kihívása terjed az interneten, amely arra kéri a felhasználókat: számolják meg, hány kör látható a villódzó és kissé szemkápráztató képen. A feladvány nemcsak szórakoztató, hanem remek módja annak is, hogy röviden kiszakadjon a hétköznapokból — például ebédszünetben.

A készítők szerint csak 150 fölötti IQ-val lehet megoldani 15 másodperc alatt,

mert a körök szinte elrejtőznek a mintázatban. Minél többet edzi az agyát ilyen feladatokkal, annál könnyebben birkózik meg a hasonló optikai illúzió kihívásokkal!

Na de hány kör van a képen?

Fotó: Lender.hu

Hol van a macska? A szemünk gyakran becsap

Egy másik optikai illúzió arra kéri a nézőket, hogy keressék meg az elrejtett macskát egy baglyokkal teli rajzon. Sokaknak percekig tart, mire észreveszik, hol rejtőzik a kis állat, mert agyunk hajlamos követni a domináns mintát, és figyelmen kívül hagyni az apró eltéréseket.

Elképesztő optikai illúzió: milyen színeket lát?

Egy újabb feladvány pedig a színekkel játszik: egy egyszerű pontokból álló kép miatt az internet népe kék vagy lila pontokról vitázik. A jelenség ismét bizonyítja, hogy mindannyiunk agya másképp dolgozza fel a vizuális ingereket, így ugyanazt a képet többféleképp is érzékelhetjük.