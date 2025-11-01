Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

koncentráció

Csak kevesen oldják meg: hány kört lát az optikai illúzión?

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ön mennyire figyelmes? Ezzel a trükkel letesztelheti a szemét és az agyát! Az optikai illúzió már évszázadok óta izgatja a tudósokat és a kíváncsi embereket egyaránt. A jelenség nem más, mint amikor az agyunk mást lát, mint amit valójában a szemünk érzékel – és ez rengeteget elárul a gondolkodásunk működéséről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
koncentrációiqillúzióagyfeladat

Az optikai illúzió egy olyan vizuális trükk, amely összezavarja az agyunkat, és rákényszerít, hogy újraértelmezzük, amit látunk. Ez nemcsak szórakoztató, hanem kognitív edzés is: fejleszti a koncentrációt, a megfigyelőképességet és a problémamegoldó készségeket.

optikai illúzió
Elképesztő optikai illúziók: amit lát, az lehet, hogy nem is igaz
Fotó: Pinterest

IQ-teszt: hány kör van a képen?

A Lender.hu új kihívása terjed az interneten, amely arra kéri a felhasználókat: számolják meg, hány kör látható a villódzó és kissé szemkápráztató képen. A feladvány nemcsak szórakoztató, hanem remek módja annak is, hogy röviden kiszakadjon a hétköznapokból — például ebédszünetben.

A készítők szerint csak 150 fölötti IQ-val lehet megoldani 15 másodperc alatt,

mert a körök szinte elrejtőznek a mintázatban. Minél többet edzi az agyát ilyen feladatokkal, annál könnyebben birkózik meg a hasonló optikai illúzió kihívásokkal!

Na de hány kör van a képen?
Fotó: Lender.hu

Hol van a macska? A szemünk gyakran becsap

Egy másik optikai illúzió arra kéri a nézőket, hogy keressék meg az elrejtett macskát egy baglyokkal teli rajzon. Sokaknak percekig tart, mire észreveszik, hol rejtőzik a kis állat, mert agyunk hajlamos követni a domináns mintát, és figyelmen kívül hagyni az apró eltéréseket.

Elképesztő optikai illúzió: milyen színeket lát?

Egy újabb feladvány pedig a színekkel játszik: egy egyszerű pontokból álló kép miatt az internet népe kék vagy lila pontokról vitázik. A jelenség ismét bizonyítja, hogy mindannyiunk agya másképp dolgozza fel a vizuális ingereket, így ugyanazt a képet többféleképp is érzékelhetjük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!