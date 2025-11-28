Orbán Viktor megérkezett Moszkvába – így vonult a konvoja

Így hajtott ki a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor konvoja a Vnukovo repülőtérről. A videófelvételt az Izvesztyija november 28-án tette közzé.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: VALERY SHARIFULIN / POOL

Orbán Viktor konvoja feltűnt Moszkvában

A Kreml hivatalos szóvivője, Dmitrij Peszkov november 28-án megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában találkozik Orbán Viktorral. A magyar kormányfő célja, hogy Magyarországot megóvja az energiaválságtól és megakadályozza, hogy a háború és a szankciók miatt emelkedjenek az energiaárak. A miniszterelnök Moszkvába érkezett.

A találkozó helyi idő szerint délután 1 óra után kezdődik a Kremlben; a vezetők a megbeszélés után nem tartanak sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor olaj- és gázszállításokról, valamint az ukrajnai konfliktus rendezését célzó lépésekről tárgyal Vlagyimir Putyinnal – írja a RIA Novosztyi.