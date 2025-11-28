Orbán Viktor fontos üzenetet közölt a Kremlből

Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán és Putyin: Magyarország energiabiztonsága és a béketárgyalások

Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, és így nálunk is

– hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként tizennegyedszer találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

Az elnök úr tudja, hogy mi szuverén külpolitikát folytatunk, Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van közöttünk együttműködés, és nem adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet semmilyen külső nyomásra

– fogalmazott a kormányfő.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is. Megerősítette, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikerességéhez.

Vlagyimir Putyin megköszönte Orbán Viktornak, hogy pozitívan reagált a lehetséges magyarországi amerikai-orosz csúcstalálkozó javaslatára.

Ez Donald Trump amerikai elnök javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, és neked is jó kapcsolatod van Viktorral, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen ezt örömmel elfogadtuk

– mondta az orosz vezető.

„És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet használjuk helyszínként, akkor én is nagyon örülni fogok ennek, és szeretném megköszönni, hogy készségesen nyújt segítséget” – tette hozzá.

Üdvözlő szavaiban Putyin hangot adott megelégedésének, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden mai nehézség ellenére megmaradtak és tovább fejlődnek.