Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt – exkluzív fotók a találkozóról

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hivatalos tárgyalást folytat a Kremlben. Az eseményen mindkét fél képviselői jelen vannak. A találkozó célja a két ország közötti együttműködés erősítése és a kétoldalú kapcsolatok megvitatása.
Mint ahogy azt az Origo is megírta, Moszkvában hivatalosan is megkezdődött Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalása. A megbeszélés során az ukrajnai konfliktus rendezéséről és az energiaellátás biztosításáról folynak majd az egyeztetések. Orbán Viktor a moszkvai indulás előtt közölte, hogy a Putyinnal folytatandó tárgyalás elsődleges célja Magyarország energiaellátásának biztosítása, hogy az ország gázt és olajat kapjon Oroszországból vezetékeken keresztül. A találkozó zárt ajtók mögött zajlik, sajtótájékoztató nem lesz.
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben
