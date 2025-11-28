Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt – exkluzív fotók a találkozóról

Mint ahogy azt az Origo is megírta, Moszkvában hivatalosan is megkezdődött Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalása. A megbeszélés során az ukrajnai konfliktus rendezéséről és az energiaellátás biztosításáról folynak majd az egyeztetések. Orbán Viktor a moszkvai indulás előtt közölte, hogy a Putyinnal folytatandó tárgyalás elsődleges célja Magyarország energiaellátásának biztosítása, hogy az ország gázt és olajat kapjon Oroszországból vezetékeken keresztül. A találkozó zárt ajtók mögött zajlik, sajtótájékoztató nem lesz.