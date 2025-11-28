Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Így fogott kezet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Most érkezett!

Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Vlagyimir Putyin

Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt – exkluzív fotók a találkozóról

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hivatalos tárgyalást folytat a Kremlben. Az eseményen mindkét fél képviselői jelen vannak. A találkozó célja a két ország közötti együttműködés erősítése és a kétoldalú kapcsolatok megvitatása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinOrbán Viktorkonfliktus

Mint ahogy azt az Origo is megírta, Moszkvában hivatalosan is megkezdődött Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalása. A megbeszélés során az ukrajnai konfliktus rendezéséről és az energiaellátás biztosításáról folynak majd az egyeztetések. Orbán Viktor a moszkvai indulás előtt közölte, hogy a Putyinnal folytatandó tárgyalás elsődleges célja Magyarország energiaellátásának biztosítása, hogy az ország gázt és olajat kapjon Oroszországból vezetékeken keresztül. A találkozó zárt ajtók mögött zajlik, sajtótájékoztató nem lesz.

OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
OrbánViktor, Orbán Viktor Moszkvában, Vlagyimír Putyin, VlagyimírPutyin
Galéria: Orbán Viktor Moszkvában
1/13
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!