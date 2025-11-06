Mutatjuk, milyen repülővel utazik Orbán Viktor Donald Trumphoz

Orbán Viktor washingtoni gépe az Airbus A321XLR, amely az európai cég népszerű A320neo családjának legújabb tagja. Ezt kifejezetten a hatótávolság maximalizálására tervezték. A magyar miniszterelnök egy ilyen bérelt Wizz Air géppel utazott Donald Trumphoz szerdán.

Így néz ki Orbán Viktor washingtoni gépe

Fotó: Airbus / AI-PHO-0026

Ennek a repülőnek az alapját az A321LR adja, de az XLR egy jelentősen átalakított üzemanyagrendszert és megerősített futóművet kapott, hogy még nagyobb távolságokat tudjon leküzdeni. A neve is innen ered, az Extra Long Range a hosszú távolságra utal.

A típus legnagyobb újítása az új, beépített hátsó központi üzemanyagtartály, amely több mint 12 900 liter plusz kerozint képes befogadni – mindezt úgy, hogy a raktér mérete nem csökkent.

Orbán Viktor washingtoni gépe nagyon takarékos

Az Airbus A321XLR akár 8700 kilométeres hatótávolságot is elérhet, ami elegendő például a Budapest–New York, vagy a Budapest–Washington távra, de akár a Párizs–Delhi útvonalak teljesítéséhez.

Az Airbus ezzel a típus gyakorlatilag áthidalja a hagyományos keskeny- és szélestörzsű gépek közötti rést.

Amúgy ezt a repülőgépet a legújabb generációs CFM LEAP-1A vagy Pratt & Whitney PW1100G hajtóművekkel szerelik, amelyek nemcsak erősek, hanem 20 százalékkal takarékosabbak is az előző generációs modelleknél.

Ennek az Airbusnak 15 százalékkal nagyobb a hatótávolsága, mint az A321LR modellnek – olvasható az Airbus hivatalos oldalán.

Akár 871 kilométer/órával is tud repülni

Az Airbus A321XLR kabinja a jól ismert Airspace koncepciót követi, ami tágasabb érzetet, csendesebb utazást és fejlettebb légkondicionálást biztosít. A gépet jellemzően 180–220 utas befogadására konfigurálják, de a hatótáv miatt a légitársaságok gyakran kényelmesebb, prémium elrendezést választanak.

Az Airbus A321XLR maximális felszállótömeg 101 tonna, utazósebessége 829 km/h, de akár 871 km/h-val is tud repülni.

Az utazómagassága 11–12 000 méter is lehet.

A gép törzsszélessége 3,95 m, szárnyfesztávja 35,8 m, a teljes hossza pedig 44,51 méter.

Az Orbán Viktort a washingtoni találkozóra szállító Wizz Air eredetileg 47 darabot rendelt az Airbus A321XLR repülőgépből. Az elsőt az idén, május 20‑án vette át a légitársaság. Ugyanakkor a légi‑üzemeltetés, illetve megrendelés a hosszú‑távú tervek visszafogása miatt átalakulóban van, és sajtó hírek szerint az eredeti 47‑es megrendelést 10–15 darabra csökkenthetik.