Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

öregedés

Nem a krémekben rejlik a titok – így késleltethető az öregedés

Egy friss kutatás szerint a társas kapcsolatok, sőt az állatokkal töltött idő is jelentős hatással lehet a testi és lelki egészségre. Az öregedés folyamata ugyanis nemcsak genetikai tényezőkön múlik – a Floridai Atlanti Egyetem tudósai szerint már heti egy óra is elegendő lehet a sejtek fiatalon tartásához.
öregedésállatoktermészetes módszer

Az öregedés sejtszinten is mérhető, a legfontosabb mutatója pedig a telomerhossz. A telomerek a DNS-végződések, amelyek megakadályozzák a genetikai anyag sérülését – minél rövidebbek, annál gyorsabban zajlik a biológiai öregedés.

öregedés
A kutyákkal töltött idő bizonyítottan lassítja az öregedés folyamatát
Fotó: Unsplash

Öregedés lassítása természetes módon

A Behavioral Sciences folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a nők telomerhossza megnőtt, miután nyolc héten át hetente egyórás foglalkozásokon vettek részt, ahol szolgálati állatokkal dolgoztak. Ez a növekedés azt jelzi, hogy a sejtek fiatalabbak maradtak, azaz az öregedés lassult – számol be a Daily Mail.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a stressz a legnagyobb gyorsító tényezők közé tartozik az öregedés szempontjából. A vizsgálatban részt vevő nők – mind PTSD-vel diagnosztizált veteránok – szívritmusuk, szorongásuk és stressz-szintjük alapján is mérhető javulást mutattak.

öregség, öregedés, idős, kéz
Kutyákkal való foglalkozás csökkenti a stresszt, olyan biológiai folyamatokat indít be, amelyek lassíthatják az öregedést (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kutyákkal töltött idő lassítja a nők öregedését

A kutyák már évszázadok óta az ember legmegbízhatóbb társai, de a legújabb kutatások szerint ennél sokkal többről van szó. A Floridai Atlanti Egyetem tanulmánya szerint a négylábúak közelsége nemcsak lelki támogatást nyújt, hanem sejtszinten is hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez. 

A kutyákkal való foglalkozás csökkenti a stresszt, kiegyensúlyozza a szívritmust, és olyan biológiai folyamatokat indít be, amelyek lassíthatják az öregedést. A kutatók szerint már heti egyórás közös tevékenység – például játék, séta vagy kutyakiképzés – is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet regenerációs képessége erősödjön, és a sejtek fiatalabbak maradjanak.

A kutatás vezetője, Dr. Cheryl Krause–Parello szerint az állatokkal való kapcsolat „érzelmi biztonságot és stabilitást” nyújt, ami különösen fontos a nők számára. A vizsgálat kis mintán alapult, de az eredmények ígéretesek: a sejtek öregedésének lassítása természetes, gyógyszermentes módon is lehetséges.

A kutatók a jövőben férfi résztvevőkkel is szeretnék megismételni a vizsgálatot, hogy kiderüljön, az öregedés lassítása nemtől függetlenül is elérhető-e hasonló módon. Az eredmények mindenesetre azt mutatják, hogy az ember és az állat közötti kapcsolat túlmutat a lelki előnyökön.

Megfejtették az idő titkát: az életünk második fele kétszer gyorsabban telik!

Forradalmi molekula

Az Origo korábban arról számolt be, hogy mostanában egy különleges molekula került a figyelem középpontjába az öregedés kapcsán. A nikotinamid-adenin-dinukleotid, vagy rövidebb nevén NAD+, egy olyan természetes vegyület, amely minden élő sejt alapvető működéséhez szükséges. Ezenkívül ez a molekula kulcsszerepet játszik az energiatermelésben és a sejtek javító mechanizmusaiban.

 

