Ez a technika forradalmasíthatja az orgazmust

Elsőre talán furcsán hangzik, de a pompoir nem új trend: több mint 3000 éve ismert szexuális gyakorlat, amelyet ma a modern szexológia is újra felfedez. Lényege, hogy a nő tudatosan használja a hüvelyizmait szeretkezés közben, különféle összehúzásokkal, szorításokkal, lüktetésekkel és „hullámmozdulatokkal” stimulálva a partnerét. A cél: mélyebb, hosszabb és intenzívebb orgazmus – mindkét fél számára, hívta fel a figyelmet a metro.co.uk.
A technikát leginkább a medencefenék-izomzat, vagyis a kegel-gyakorlatok mesteri szintű alkalmazásaként írják le.
A pompoir nem egyszerűen kegel. Ez már művészet: a testedet masszírozó eszközzé alakítod
– jelentette ki Gigi Engle szexuális tanácsadó.
Több ezer éves orgazmust segítő titok Indiából
A pompoir eredete az ókori Indiába nyúlik vissza, ahol a templomi táncosnők, az úgynevezett devadasik sajátították el a technikát. A szent táncosok a férfiak testi-lelki kielégítését tekintették isteni szolgálatnak, és a pompoir a „szent nőiség” része volt. Innen terjedt el Ázsiában, majd a 20. században a nyugati világban is elismert szexuális gyakorlatként kezdték oktatni – ma már akár online kurzusokon is tanulható.
A technika egyik modern mestere, Bel Di Lorenzo a The Gohddess Method című könyvében azt írja, a pompoir nemcsak testi, hanem spirituális élmény.
Olyan, mintha a női nemi szervedet egy ötcsillagos masszázseszközzé alakítanád. Képes leszel szorítani, lüktetni, pulzálni, mintha a tested kommunikálna. Te irányítod az élvezetet. A partnerednek semmi más dolga nincs, mint elengedni magát
– fogalmazott az argentin hölgy.
Nemcsak a férfiak élvezik
Sokan azt gondolják, a pompoir a férfi örömét szolgálja – pedig a nők számára is rendkívül izgató lehet. A gyakorlás során ugyanis megerősödnek a medencefenék-izmok, ami fokozza a véráramlást és érzékenyebbé teszi a hüvelyt.
Nők beszámolói szerint a pompoir:
- erősebb orgazmushoz vezet,
- növeli a libidót,
- és mélyebb érzelmi kapcsolatot hoz létre a partnerrel.
Ahogy Gigi Engle fogalmaz:
Aki mesteri szinten űzi a pompoirt, az gyakorlatilag irányítja a partner testét – és az élvezet ritmusát.
A pompoir nem játék – csak óvatosan!
Bár a pompoir biztonságos, a túlzott izomfeszítés káros lehet. A szakértők szerint nem szabad túlzottan megfeszíteni a medencefenék-izmokat, mert ez fájdalmas izomgörcsökhöz vagy akár vaginismushoz is vezethet. Ha valaki nőgyógyászati problémákkal küzd, érdemes orvossal konzultálni, mielőtt elkezdené a gyakorlást.
A kevesebb néha több. A pompoir lényege az irányítás, nem az erőlködés
– teszi hozzá Engle.
A pompoir ma már nem tabu, hanem önismereti eszköz. Sok nő a technikát nemcsak szexuális, hanem mentális és érzelmi felszabadulásként éli meg – egy mód arra, hogy visszaszerezze a teste feletti kontrollt. „Ez nem csak róla szól, hanem rólam is. Amikor gyakorolok, mintha újra kapcsolatba kerülnék a saját testemmel. És közben mindketten csillagokat látunk” – írta egy nő az egyik fórumon. A pompoir tehát nem csupán egy trükk az ágyban – hanem egy ősi, női erő újrafelfedezése.
Sokféle módon kiváltható az orgazmus
Valójában nem többféle fajtája van a gyönyörnek, hanem különböző utak, amelyekkel elérhető. Az orgazmus a csiklótól az anális ingerlésen át egészen a fantáziáig sokféle módon kiváltható, számoltunk be róla nemrégiben az Origón.
Valakinek inger nélkül is beindulnak az élvezetek
