Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

A 47 éves Daniel Owen, egy vietnámi elit magániskola igazgatója, és 15 éves fia, Cooper életüket vesztették, miután óriás lódarázs csípések tucatjait szenvedték el egy drótköteles kaland közben Laoszban, a Mekong folyó mentén. A hatóságok szerint a rovarok akkor támadtak rájuk, amikor a család egy fáról próbált leereszkedni a vezetőjükkel.

Ázsiai óriás lódarázs támadása rázta meg Laoszt: két életet követelt a ritka incidens - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Ázsiai óriás lódarázs támadása Laoszban

Az áldozatokat azonnal kórházba szállították, de a súlyos rovarcsípések miatt néhány órán belül mindketten elhunytak. A helyszínen dolgozó orvos szerint testüket több mint száz szúrás borította.

A szakember elmondása szerint ilyen súlyos esetet még sosem látott pályafutása alatt.

A helyi hatóságok vizsgálják, miért jelent meg a raj a turisták közelében, és hogyan lehetne elkerülni a hasonló eseteket a jövőben.

A teljes cikk a New York Post oldalán érhető el.

Hogyan védekezhetünk az ázsiai óriás lódarázs ellen?

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés: erdős, trópusi területeken érdemes elkerülni a hangos mozgást és az élénk színű ruházatot, mivel ezek vonzzák a darazsakat. Ha rajt látunk, ne hadonásszunk, hanem lassan távolodjunk el. Csípés esetén azonnali orvosi segítségre van szükség, mivel a méreg gyorsan terjed a szervezetben.

