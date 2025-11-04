Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

Hírlevél

Egy laoszi kalandparkban tragikus baleset történt, amelyben egy amerikai apa és fia életét vesztette. Az ázsiai óriás lódarázs támadása során több mint száz csípést szenvedtek el, miközben egy drótkötélpályás túrán vettek részt.
A 47 éves Daniel Owen, egy vietnámi elit magániskola igazgatója, és 15 éves fia, Cooper életüket vesztették, miután óriás lódarázs csípések tucatjait szenvedték el egy drótköteles kaland közben Laoszban, a Mekong folyó mentén. A hatóságok szerint a rovarok akkor támadtak rájuk, amikor a család egy fáról próbált leereszkedni a vezetőjükkel.

ázsiai óriás lódarázs
Ázsiai óriás lódarázs támadása rázta meg Laoszt: két életet követelt a ritka incidens - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Ázsiai óriás lódarázs támadása Laoszban

Az áldozatokat azonnal kórházba szállították, de a súlyos rovarcsípések miatt néhány órán belül mindketten elhunytak. A helyszínen dolgozó orvos szerint testüket több mint száz szúrás borította. 

A szakember elmondása szerint ilyen súlyos esetet még sosem látott pályafutása alatt.

A helyi hatóságok vizsgálják, miért jelent meg a raj a turisták közelében, és hogyan lehetne elkerülni a hasonló eseteket a jövőben.

A teljes cikk a New York Post oldalán érhető el.

Hogyan védekezhetünk az ázsiai óriás lódarázs ellen?

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés: erdős, trópusi területeken érdemes elkerülni a hangos mozgást és az élénk színű ruházatot, mivel ezek vonzzák a darazsakat. Ha rajt látunk, ne hadonásszunk, hanem lassan távolodjunk el. Csípés esetén azonnali orvosi segítségre van szükség, mivel a méreg gyorsan terjed a szervezetben.

Újabb rovarfajt azonosítottak Magyarországon

Japánból érkezett egy alig ismert vérszívó, amely mostanra a magyar erdőkben is felbukkant – és nem csak az állatokra kíváncsi. A Túrkevén dolgozó kutatók egy elsőre jelentéktelennek tűnő, mégis rendkívül kitartó rovarcsapatot figyeltek meg, amelyről hamar kiderült, hogy korántsem hétköznapi kártevő. A japán szarvas-kullancslégy fájdalmas csípéseivel nemcsak a vadon élő emlősöket, hanem az embert is célba veheti, miközben alattomosan terjed a hazai erdők mélyén. A szakemberek szerint a klímaváltozás és az enyhe telek csak még inkább kedveznek ennek a betolakodónak.

Ezért kedvelik a rovarok

A rovarok nem véletlenszerűen választanak célpontot – pontosan tudják, kinek a vére "ízlik nekik" a legjobban. A teste kémiai jelei, a kilélegzett szén-dioxid mennyisége és még a bőrén élő baktériumok is árulkodhatnak. Miközben sokan a hagyományos szúnyogriasztókban bíznak, a kutatók már egészen más irányban keresik a megoldást: élő szervezetekből származó természetes ellenszert fejlesztenek. A kérdés csak az, vajon ez a felfedezés képes lesz-e végleg megállítani a világ legbosszantóbb vérszívóit.

 

