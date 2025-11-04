Horror a vidámparkban: két gyermek zuhant ki az óriáskerékből – videó

Két kislány kórházba került, miután kizuhantak egy óriáskerék kosarából egy louisianai vidámparkban. A rendőrség vizsgálja az óriáskerék-baleset részleteit, egyelőre nem tudni, hogy emberi mulasztás történt-e – írja a New York Post.

Sokkoló óriáskerék-baleset Louisianában: két gyermek zuhant ki a kosárból (A kép illusztráció.)

A két kislány a New Roads-i őszi fesztiválon vett részt, amikor felültek az óriáskerékre, a kabin azonban váratlanul felborult.

„Valami a drótokba akadt, felborult, és a két lány kizuhant” – idézte fel a szörnyű részleteket Madison Fields szemtanú. „Egy hangos puffanást hallottam. Két lány volt, az egyikük arccal a földre zuhant, nagyon súlyosan megsérült” – tette hozzá.

Óriáskerék-baleset: a kabinokban nem volt öv

A szemtanú azt is elmondta, hogy az óriáskerék nyitott kabinjaiban nem volt biztonsági öv.

Mindkét 13 év alatti kislányt kórházba szállították, az egyiküket mentőhelikopter vitte el.

A gyermekek állapotáról bővebb információt nem adtak, a hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

A baleset utáni pillanatokról készült megrázó videón látszik, hogy az egyik lány arccal lefelé fekszik az óriáskerék alatt, míg a másik gyermek a felborult kabinból lóg ki.

