Horror a vidámparkban: két gyermek zuhant ki az óriáskerékből – videó

Két gyermek kizuhant egy óriáskerékből az Egyesült Államokban egy utazó szabadtéri vidámparkban. A súlyos óriáskerék-baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Két kislány kórházba került, miután kizuhantak egy óriáskerék kosarából egy louisianai vidámparkban. A rendőrség vizsgálja az óriáskerék-baleset részleteit, egyelőre nem tudni, hogy emberi mulasztás történt-e – írja a New York Post

Sokkoló óriáskerék-baleset: két gyermek zuhant ki a kosárból
Sokkoló óriáskerék-baleset Louisianában: két gyermek zuhant ki a kosárból (A kép illusztráció.)

A két kislány a New Roads-i őszi fesztiválon vett részt, amikor felültek az óriáskerékre, a kabin azonban váratlanul felborult. 

„Valami a drótokba akadt, felborult, és a két lány kizuhant” – idézte fel a szörnyű részleteket Madison Fields szemtanú. „Egy hangos puffanást hallottam. Két lány volt, az egyikük arccal a földre zuhant, nagyon súlyosan megsérült” – tette hozzá. 

Óriáskerék-baleset: a kabinokban nem volt öv 

A szemtanú azt is elmondta, hogy az óriáskerék nyitott kabinjaiban nem volt biztonsági öv. 

Mindkét 13 év alatti kislányt kórházba szállították, az egyiküket mentőhelikopter vitte el. 

A gyermekek állapotáról bővebb információt nem adtak, a hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit. 

A baleset utáni pillanatokról készült megrázó videón látszik, hogy az egyik lány arccal lefelé fekszik az óriáskerék alatt, míg a másik gyermek a felborult kabinból lóg ki. 

Leszakadt egy elem a vidámparki játékról 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, nyáron egy népszerű szaúd-arábiai vidámparkban történt súlyos műszaki hiba sokkolta a látogatókat. A vidámpark egyik játéka működés közben széthullott, az eset során több tucat ember megsérült. 

Súlyosan megsérült egy fiatal lány 

Egy 18 éves lány rémisztő balesetet szenvedett egy angliai vidámparkban. A tizenéves az egyik szórakoztató elemen ült, amikor a haja beleakadt a mozgó szerkezetbe, és letépte a fejbőre egy részét. Az ellátást egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg, majd átadta a mentőknek, akik a fiatalt súlyos fejsérüléssel szállították kórházba. 

 

