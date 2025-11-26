Hírlevél

Óriáskígyó tartja rettegésben a thaiföldi lakosokat

Pusztító árvizek sújtják a dél-kelet ázsiai országot. Az áradat egy óriáskígyót is magával hozott, amely rettegésben tartja a helyieket.
Hatalmas áradások pusztítanak Dél-Thaiföldön. A víz utcákat és lakóépületeket árasztott el, miközben a közösségi médiában egy új videó borzolja a kedélyeket. A felvétel szerint egy óriáskígyó úszkál a derékig érő árvízben - írja a Free Press Journal

óriáskígyó
A pusztító árvíz előhozott egy óriáskígyót is. Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL / THAI NEWS PIX

Óriáskígyótól félnek a helyiek

 

A helyiek szerint az emelkedő víz kiszoríthatta a kígyót természetes élőhelyéről, és az elárasztott lakóövezetbe sodródott. A nyugtalanító látvány sok lakost felzaklatott, mivel a szüntelen esőzések által sújtott tartományokban már folyamatban vannak a kitelepítések. A déli régiót, különösen Hat Yait, Songkhlát és a szomszédos kerületeket napok óta pusztító áradások sújtják. 

Az utcák, házak és piacok víz alatt állnak, és több ezer ember kényszerült elhagyni otthonát vagy rekedt az épületek felső emeletein.

 A katasztrófavédelmi szolgálatok és az önkéntesek csónakokkal és teherautókkal evakuálják a lakókat. A közösségi média tele van a mély vízben gázoló családokról, a félig víz alatt álló járművekről és a segítségre siető mentőcsapatokról. 

Videón az óriás kígyó:

A hatóságok figyelmeztetnek, hogy a további heves esőzések a következő napokban súlyosbíthatják a helyzetet.

Thaiföld meteorológiai szolgálata azt tanácsolta a lakosságnak, hogy maradjanak otthon, kerüljék az elárasztott területeket, és tartsák be a helyi tisztviselők utasításait. A romló körülmények közepette az óriáskígyó megjelenése újabb emlékeztetőül szolgál arra, hogy mennyire súlyos és kiszámíthatatlan az időjárás.

 

