Sokkoló lista: ez a 10 örökletes betegség Önt is fenyegetheti

A genetikai hajlam nem egy ítélet, hanem egy figyelmeztetés. Az orvosok szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen örökletes betegségek fordultak elő a családjukban, pedig ezek az információk egyértelműen jelzik, mire lehetünk érzékenyebbek - tájékoztat az Express.co.
Melyek a leggyakoribb örökletes betegségek?
- Magas vérnyomás
- Koleszterin
- Szívbetegség
- Cukorbetegség
- Csontritkulás
- Rák
- Alzheimer
- Asztma
- Mentális zavarok
- Autoimmun betegségek
Hogyan függ össze a magas vérnyomás a családi mintákkal?
A magas vérnyomás tipikusan olyan állapot, amelyet egyszerre befolyásol az életmód és a genetikai hajlam. A legtöbb érintett tünetmentes, így sokan nem is tudják, hogy már kialakult náluk. Dr. Dawn Harper szerint, ha a családban előfordult magas vérnyomás, a 40 év feletti korosztálynak mindenképpen érdemes korábbi szűrést kérnie.
Miért lehet örökletes a magas koleszterinszint?
A koleszterin 80%-át maga a szervezet termeli, így a familiáris hiperkoleszterinémia nevű állapot örökletes módon okozhat veszélyesen magas értékeket. Ha a családban előfordult már korai szívbetegség vagy agyi érkatasztrófa, különösen fontos a rendszeres koleszterinszűrés.
Kiket fenyeget nagyobb eséllyel szívbetegség?
A szívbetegségek kialakulásában is kulcsszerepe lehet a családi előzményeknek. Ha egy közeli hozzátartozó fiatalon kapott szívrohamot, az jelentősen növeli a mi kockázatunkat is. Ilyenkor még lényegesebb a tudatos életmód: a mozgás, az egészséges táplálkozás és a dohányzás kerülése.
Örökletes lehet a csontritkulás is?
Igen, a csontritkulás az egyik legerősebben öröklődő betegség. Általában nincsenek korai tünetei, a csontok lassan gyengülnek el. Azoknak, akiknek édesanyja vagy nagymamája érintett volt, nagyobb eséllyel alakul ki a betegség, és jogosultak lehetnek DEXA-vizsgálatra.
Mely rákfajtáknak van genetikai kockázata?
A genetikai hajlam több daganattípusnál is bizonyított: emlőrák, prosztatarák, vastagbélrák, petefészekrák, hasnyálmirigyrák, melanoma, gyomor-, méh-, vese-, pajzsmirigy-, agy- és szemdaganatok esetében is. A családi mintázatok alapján sokaknál javasolt a genetikai vizsgálat. Dr. Harper szerint a korai tudás lehetővé teszi a megelőző döntéseket – akár életmódváltást, akár orvosi beavatkozást.
Csökkenthető az Alzheimer-kór örökletes kockázata?
Bár genetikai tényezők hozzájárulnak, az Alzheimer-kór kockázata életmódváltással mérsékelhető. A szakértők szerint minden, ami a szív egészségének jó – mozgás, egészséges étkezés, nem dohányzás – az agynak is kedvez. A szellemi kihívások, például a rejtvényfejtés vagy a nyelvtanulás, szintén segítenek a megelőzésben.
Örökölhető az asztma és az allergia?
Igen, az asztmának erős genetikai alapja van. Életet menthet, ha a család minden tagja tisztában van a másik allergiáival – vészhelyzetben ez kulcsfontosságú információ a mentők számára.
Milyen mentális betegségek öröklődhetnek?
A mentális problémák, így a depresszió és a szorongás, gyakran családi halmozódást mutatnak. Aki érintett családban nőtt fel, annak különösen figyelnie kell a stresszkezelésre, az alvásra, a mozgásra és a társas kapcsolatokra.
Mikor gyanakodj örökletes autoimmun betegségekre?
Az autoimmun betegségek – például a pajzsmirigybetegségek, a Crohn-betegség vagy a lupusz – szintén örökölhetők. Ha a családban már előfordult ilyen állapot, és az érintett tüneteket tapasztal, a háziorvos további vizsgálatokat rendelhet el.
Honnan tudhatod, hogy érint az örökletes betegségek kockázata?
- Előfordult a családban fiatalon jelentkező szívroham?
- Többen szenvedtek ugyanabban a daganattípusban?
- Ismerős a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség a rokonságban?
- Gyakoriak az autoimmun betegségek a családban?
- Volt már csontritkulás édesanyánál vagy nagymamánál?
Ha ezek közül akár egyre is igen a válasz, érdemes szűrést kérni.