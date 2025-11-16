Hírlevél

Sokkoló lista: ez a 10 örökletes betegség Önt is fenyegetheti

Sokkal több egészségügyi kockázatot hordozhatunk magunkban, mint gondolnánk. A kutatók szerint az örökletes betegségek felismerése kulcsfontosságú lehet abban, hogy időben megelőző lépéseket tegyünk. A felmérések rámutatnak, hogy sokan a saját vércsoportjukat sem ismerik, nemhogy a családjukban előforduló betegségeket, pedig ez a tudás akár életet is menthet.
A genetikai hajlam nem egy ítélet, hanem egy figyelmeztetés. Az orvosok szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen örökletes betegségek fordultak elő a családjukban, pedig ezek az információk egyértelműen jelzik, mire lehetünk érzékenyebbek - tájékoztat az Express.co.

Az örökletes betegségek egy részét már korán kiszűrhetik az orvosok célzott vizsgálatokkal
Fotó: Unsplash

Melyek a leggyakoribb örökletes betegségek?

  1. Magas vérnyomás
  2. Koleszterin
  3. Szívbetegség
  4. Cukorbetegség
  5. Csontritkulás
  6. Rák
  7. Alzheimer
  8. Asztma
  9. Mentális zavarok
  10. Autoimmun betegségek

Hogyan függ össze a magas vérnyomás a családi mintákkal?

A magas vérnyomás tipikusan olyan állapot, amelyet egyszerre befolyásol az életmód és a genetikai hajlam. A legtöbb érintett tünetmentes, így sokan nem is tudják, hogy már kialakult náluk. Dr. Dawn Harper szerint, ha a családban előfordult magas vérnyomás, a 40 év feletti korosztálynak mindenképpen érdemes korábbi szűrést kérnie.

Miért lehet örökletes a magas koleszterinszint?

A koleszterin 80%-át maga a szervezet termeli, így a familiáris hiperkoleszterinémia nevű állapot örökletes módon okozhat veszélyesen magas értékeket. Ha a családban előfordult már korai szívbetegség vagy agyi érkatasztrófa, különösen fontos a rendszeres koleszterinszűrés.

Kiket fenyeget nagyobb eséllyel szívbetegség?

A szívbetegségek kialakulásában is kulcsszerepe lehet a családi előzményeknek. Ha egy közeli hozzátartozó fiatalon kapott szívrohamot, az jelentősen növeli a mi kockázatunkat is. Ilyenkor még lényegesebb a tudatos életmód: a mozgás, az egészséges táplálkozás és a dohányzás kerülése.

Örökletes lehet a csontritkulás is?

Igen, a csontritkulás az egyik legerősebben öröklődő betegség. Általában nincsenek korai tünetei, a csontok lassan gyengülnek el. Azoknak, akiknek édesanyja vagy nagymamája érintett volt, nagyobb eséllyel alakul ki a betegség, és jogosultak lehetnek DEXA-vizsgálatra.

Mely rákfajtáknak van genetikai kockázata?

A genetikai hajlam több daganattípusnál is bizonyított: emlőrák, prosztatarák, vastagbélrák, petefészekrák, hasnyálmirigyrák, melanoma, gyomor-, méh-, vese-, pajzsmirigy-, agy- és szemdaganatok esetében is. A családi mintázatok alapján sokaknál javasolt a genetikai vizsgálat. Dr. Harper szerint a korai tudás lehetővé teszi a megelőző döntéseket – akár életmódváltást, akár orvosi beavatkozást.

Csökkenthető az Alzheimer-kór örökletes kockázata?

Bár genetikai tényezők hozzájárulnak, az Alzheimer-kór kockázata életmódváltással mérsékelhető. A szakértők szerint minden, ami a szív egészségének jó – mozgás, egészséges étkezés, nem dohányzás – az agynak is kedvez. A szellemi kihívások, például a rejtvényfejtés vagy a nyelvtanulás, szintén segítenek a megelőzésben.

Örökölhető az asztma és az allergia?

Igen, az asztmának erős genetikai alapja van. Életet menthet, ha a család minden tagja tisztában van a másik allergiáival – vészhelyzetben ez kulcsfontosságú információ a mentők számára.

Milyen mentális betegségek öröklődhetnek?

A mentális problémák, így a depresszió és a szorongás, gyakran családi halmozódást mutatnak. Aki érintett családban nőtt fel, annak különösen figyelnie kell a stresszkezelésre, az alvásra, a mozgásra és a társas kapcsolatokra.

Mikor gyanakodj örökletes autoimmun betegségekre?

Az autoimmun betegségek – például a pajzsmirigybetegségek, a Crohn-betegség vagy a lupusz – szintén örökölhetők. Ha a családban már előfordult ilyen állapot, és az érintett tüneteket tapasztal, a háziorvos további vizsgálatokat rendelhet el.

Honnan tudhatod, hogy érint az örökletes betegségek kockázata?

  • Előfordult a családban fiatalon jelentkező szívroham?
  • Többen szenvedtek ugyanabban a daganattípusban?
  • Ismerős a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség a rokonságban?
  • Gyakoriak az autoimmun betegségek a családban?
  • Volt már csontritkulás édesanyánál vagy nagymamánál?

Ha ezek közül akár egyre is igen a válasz, érdemes szűrést kérni.

 

