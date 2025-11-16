Sokkoló lista: ez a 10 örökletes betegség Önt is fenyegetheti

A genetikai hajlam nem egy ítélet, hanem egy figyelmeztetés. Az orvosok szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen örökletes betegségek fordultak elő a családjukban, pedig ezek az információk egyértelműen jelzik, mire lehetünk érzékenyebbek - tájékoztat az Express.co.

Az örökletes betegségek egy részét már korán kiszűrhetik az orvosok célzott vizsgálatokkal

Melyek a leggyakoribb örökletes betegségek?

Magas vérnyomás Koleszterin Szívbetegség Cukorbetegség Csontritkulás Rák Alzheimer Asztma Mentális zavarok Autoimmun betegségek

Hogyan függ össze a magas vérnyomás a családi mintákkal?

A magas vérnyomás tipikusan olyan állapot, amelyet egyszerre befolyásol az életmód és a genetikai hajlam. A legtöbb érintett tünetmentes, így sokan nem is tudják, hogy már kialakult náluk. Dr. Dawn Harper szerint, ha a családban előfordult magas vérnyomás, a 40 év feletti korosztálynak mindenképpen érdemes korábbi szűrést kérnie.

Miért lehet örökletes a magas koleszterinszint?

A koleszterin 80%-át maga a szervezet termeli, így a familiáris hiperkoleszterinémia nevű állapot örökletes módon okozhat veszélyesen magas értékeket. Ha a családban előfordult már korai szívbetegség vagy agyi érkatasztrófa, különösen fontos a rendszeres koleszterinszűrés.

Kiket fenyeget nagyobb eséllyel szívbetegség?

A szívbetegségek kialakulásában is kulcsszerepe lehet a családi előzményeknek. Ha egy közeli hozzátartozó fiatalon kapott szívrohamot, az jelentősen növeli a mi kockázatunkat is. Ilyenkor még lényegesebb a tudatos életmód: a mozgás, az egészséges táplálkozás és a dohányzás kerülése.

Örökletes lehet a csontritkulás is?

Igen, a csontritkulás az egyik legerősebben öröklődő betegség. Általában nincsenek korai tünetei, a csontok lassan gyengülnek el. Azoknak, akiknek édesanyja vagy nagymamája érintett volt, nagyobb eséllyel alakul ki a betegség, és jogosultak lehetnek DEXA-vizsgálatra.

Mely rákfajtáknak van genetikai kockázata?

A genetikai hajlam több daganattípusnál is bizonyított: emlőrák, prosztatarák, vastagbélrák, petefészekrák, hasnyálmirigyrák, melanoma, gyomor-, méh-, vese-, pajzsmirigy-, agy- és szemdaganatok esetében is. A családi mintázatok alapján sokaknál javasolt a genetikai vizsgálat. Dr. Harper szerint a korai tudás lehetővé teszi a megelőző döntéseket – akár életmódváltást, akár orvosi beavatkozást.