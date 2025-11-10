Áttörtek az oroszok a fronton, teljes a káosz az ukrán hadseregben

Hírlevél

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz csapatok ismét átlépték az ukrán határt a Harkivi régióban – közölte Konsztantyin Nemicsev, az ukrán fegyveres erők tisztje.
Azov

Újabb határincidensről számoltak be a Harkivi térségből. Az orosz csapatok ismét behatoltak Ukrajna területére, ezúttal Bologovka közelében – erről Konsztantyin Nemicsev, az ukrán fegyveres erők tisztje írt közösségi oldalán.

Orosz csapatok ismét átlépték az ukrán határt Harkivnál – az ukrán hadsereg megerősítette az incidenst
Orosz csapatok ismét átlépték az ukrán határt Harkivnál – az ukrán hadsereg megerősítette az incidenst
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A katona, aki korábban az Azov zászlóalj tagja volt, úgy fogalmazott:

Az ellenség újra átlépte az államhatárt a Harkivi területen, Bologovka térségében. Az esetet szinte senki sem vette észre.

Nemicsev szerint az orosz csapatok azért tudtak előrenyomulni, mert az ukrán hadsereg nem állomásoztatott állandó egységeket a környéken. A terület mindössze mintegy öt kilométerre fekszik az államhatártól.

A történteket független forrásból egyelőre nem erősítették meg, az ukrán védelmi minisztérium sem adott hivatalos tájékoztatást. Az elmúlt hetekben azonban több hasonló határátlépés Harkivban is történt, ami arra utalhat, hogy Moszkva továbbra is próbára teszi az ukrán határvédelmet.

 

Orosz-ukrán háború
