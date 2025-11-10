Szafari horror: oroszlántámadás tette pokollá a fiatal nő utazását

A svéd Naemi Boy (21) élete legfélelmetesebb pillanatait élte át, amikor Dél-Afrikában egy szafari közben oroszlántámadás érte. A fiatal nő önkéntesként dolgozott egy farmon, és egy lovas túrát kísért, amikor hirtelen rátámadt egy oroszlán. A vadállat a nyakánál kapta el, és letépte a lóról – mindezt a túra végén, amikor Naemi zárta a sort.
A bokrok mögött megbúvó oroszlán senkit sem engedett figyelmeztetni, a támadása villámgyors volt. A fiatal nő társai azonnal a segítségére siettek, majd a tzaneeni kórházba szállították, ahol életmentő beavatkozásokra volt szükség - írja a Bild.
Mi történt a szafarin?
Naemi kollégái később elmondták, hogy a nőt egy ismerős oroszlán támadta meg: egy körülbelül két éves hím, amelyet korábban is láttak a környéken. A nő szerint a vadállat kíváncsiságból ugorhatott rá, nem pedig bántásból.
Csak arra emlékszem, hogy a lovon ültem. Aztán a kórházban ébredtem. A sokk akkora lehetett, hogy az agyam mindent kitörölt
– mesélte Naemi.
Hogyan élte túl a nő az oroszlántámadást?
A harapás a nyaki csigolyákig hatolt, két csigolya eltört, a gerincvelő is megsérült. A nő ráadásul a zuhanás közben eltörte a kezét, majd a kórházban sztrókot is kapott, amit súlyos gyulladás követett. Az orvosok szerint csoda, hogy életben maradt.
„Egy őrangyal vigyázott rám” – mondta Naemi.
A sztrók után a bal oldalam érzéketlen, de mindent tudok mozgatni. Az orvosok szerint teljesen fel fogok épülni.
Milyen sérüléseket szenvedett?
A svéd nőre hosszú rehabilitáció várható, de már hazaszállították Svédországba, ahol folytatódik a kezelése. Az orvosok még nem döntötték el, szükség lesz-e műtétre a nyaki sérülése miatt.
Naemi mindenesetre eltökélt: amint felépül, visszatér Dél-Afrikába.
Csodálatos időt töltöttem ott. Újra szeretnék lovas szafarin részt venni – csak soha többé nem fogok a csoport végén lovagolni.
