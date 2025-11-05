Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

A dél-koreai Yonhap hírügynökség a Szöul Nemzeti Hírszerzési Szolgálatára hivatkozva arról számolt be, hogy az első ötezer főből álló egység már úton van, főként műszaki alakulatokból. Feladatuk a háború sújtotta infrastruktúra helyreállítása lesz, további ezer katona pedig aknamentesítést végez majd az orosz–ukrán határ közelében. Összesen mintegy tízezer észak-koreai katona vesz majd részt az oroszországi műveletek támogatásában.

A dél-koreai hírszerzés szerint Észak-Korea tízezer katonát küld Oroszország területére, hogy részt vegyenek az újjáépítési és katonai műveletekben

Miért küld katonákat Észak-Korea Oroszországba?

Kim Dzsongun szerint az együttműködés „a történelem viharai között vált megdönthetetlenné”. A diktátor úgy fogalmazott, hogy az orosz–észak-koreai barátság most érte el „történelmi csúcspontját”, és hogy a közös harcok még szorosabbra fűzték a két ország kapcsolatát.

A KNDK vezetője korábban találkozott Dmitrij Medvegyevvel, az orosz Biztonsági Tanács alelnökével is, aki megköszönte a „felszabadításban” nyújtott koreai segítséget, különösen a Kurszki területen vívott harcokban. Ez volt az első alkalom, hogy Oroszország hivatalosan is elismerte az észak-koreai katonák részvételét.

Részt vettek harcokban az orosz oldalon?

A dél-koreai hírszerzés szerint a háborúban eddig 15 ezer észak-koreai katona harcolt az orosz hadsereg oldalán. A Reuters értesülései alapján mintegy 600 közülük életét vesztette a Kurszki régióban.

A jelentések szerint a KNDK katonái részben műszaki, részben frontszolgálatot láttak el, és „szent küldetésként” tekintettek a Moszkvával való közös hadműveletekre – írja a Lenta cikke.

Mit jelent ez a lépés a nemzetközi színtéren?

Elemzők szerint Észak-Korea katonai beavatkozása súlyos diplomáciai következményekkel járhat, hiszen ezzel közvetlenül támogatja Oroszország háborús céljait. Dél-Korea és az Egyesült Államok élesen bírálta a döntést, mivel az ENSZ-szankciókat is sértheti.

Ukrajna hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov úgy fogalmazott: „ha Észak-Korea nem avatkozott volna be, Oroszország már elvesztette volna a megszállt területeket”.

Putyin: Oroszország és Észak-Korea barátsága történelmi szinten van

Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy a két ország közötti együttműködés „a stratégiai partnerség új szintjére lépett”.