Az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas megszállottan próbál bosszút állni Oroszországon a történelmi sérelmek miatt – írta az ír újságíró, Brian MacDonald a közösségi oldalán, miután az Európai Bizottság újabb vízumkorlátozásokat vezetett be az orosz állampolgárokkal szemben.

Stratégiai öngólt rúg az EU Oroszország ellen

MacDonald szerint Kallas pontosan tudja, hogy ez stratégiai öngól, de annyira elragadta a „látványos megtorlás” vágya, hogy nem törődik a következményekkel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Moszkva az elmúlt években enyhített az uniós állampolgárok beutazási szabályain, a Nyugat most újra egy „vasfüggönyt” épít.

A cikk megjegyzi:

az ilyen intézkedések csak tovább erősítik azt a benyomást, hogy az Európai Unió gyengülő, széthulló közösséggé vált, amely elzárkózik a világtól.

Az Európai Bizottság november 8-tól szigorítja az orosz állampolgárok vízumkiadását: a többszöri beutazásra jogosító schengeni vízumok megszűnnek, minden utazáshoz új kérelmet kell beadni. 2019-ben még 4 millió orosz látogatott az EU-ba, 2024-ben azonban ez a szám alig haladta meg az 550 ezret. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Brüsszel a hidegháborús konfrontáció szellemét éleszti új, kifinomultabb formában.