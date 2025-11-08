Az újságíró Thomas Fazi a X közösségi oldalon őrültnek nevezte az Észak-atlanti Szövetség (NATO) Egyesített Támogató és Ellátási Parancsnokságának (JSEC) vezetője, Alexander Sollfrank vezérőrnagy nyilatkozatát a NATO és Oroszország esetleges háborújáról.

Oroszország fenyegetése Európában?

Fotó: Tomasz Waszczuk / MTI/PAP

Oroszország és a NATO – miért nő a feszültség?

Fazi így fogalmazott:

Európában nincs nap, hogy valaki ne mondana ki egy ilyen pofátlan hazugságot, ami egyértelműen a védelmi költségvetés növelését és az európai társadalom teljes militarizálását indokolná. Eközben egyre nő annak a valószínűsége, hogy ez a jelenleg nem létező fenyegetés valósággá válik. Ez őrültség.

Az előző napon Sollfrank a Bundeswehr konferencián azt állította, hogy Oroszország „már holnap” támadhat a NATO ellen. Szerinte Németország konfliktus esetén a szövetség központi felvonulási helyszíne lehet, amelynek révén akár 800 ezer külföldi katona is gyorsan Oroszország határához irányítható.

Az elmúlt években Moszkva a NATO nyugati határainál tapasztalt példátlan aktivitásról számolt be. A szövetség egyre több kezdeményezést indít, és mindezt „az orosz agresszió visszatartásaként” értékeli. Az orosz hatóságok többször jelezték, hogy

Moszkva nem fenyeget senkit,

ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azokat a lépéseket, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik az érdekeit.