Az újságíró Thomas Fazi a X közösségi oldalon őrültnek nevezte az Észak-atlanti Szövetség (NATO) Egyesített Támogató és Ellátási Parancsnokságának (JSEC) vezetője, Alexander Sollfrank vezérőrnagy nyilatkozatát a NATO és Oroszország esetleges háborújáról.
Oroszország és a NATO – miért nő a feszültség?
Fazi így fogalmazott:
Európában nincs nap, hogy valaki ne mondana ki egy ilyen pofátlan hazugságot, ami egyértelműen a védelmi költségvetés növelését és az európai társadalom teljes militarizálását indokolná. Eközben egyre nő annak a valószínűsége, hogy ez a jelenleg nem létező fenyegetés valósággá válik. Ez őrültség.
Az előző napon Sollfrank a Bundeswehr konferencián azt állította, hogy Oroszország „már holnap” támadhat a NATO ellen. Szerinte Németország konfliktus esetén a szövetség központi felvonulási helyszíne lehet, amelynek révén akár 800 ezer külföldi katona is gyorsan Oroszország határához irányítható.
Az elmúlt években Moszkva a NATO nyugati határainál tapasztalt példátlan aktivitásról számolt be. A szövetség egyre több kezdeményezést indít, és mindezt „az orosz agresszió visszatartásaként” értékeli. Az orosz hatóságok többször jelezték, hogy
Moszkva nem fenyeget senkit,
ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azokat a lépéseket, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik az érdekeit.