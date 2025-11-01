Hírlevél

A kurszki terület közelében, Tetkino mellett csapott le az orosz tüzérség az ukrán hadsereg állásaira. A Northern Wind Telegram-csatorna szerint a támadást a Szever (Északi) hadseregcsoport hajtotta végre.
A Lenta.ru beszámolója szerint Oroszország erői Tetkino közelében hajtottak végre célzott tüzérségi csapásokat az ukrán hadsereg állásai ellen. A támadások a kurszki terület határán, az ukrán Szumi régióban zajlottak, mindössze egy kilométerre az orosz határtól.

Oroszországi határharcok Ukrajnával: tüzérségi csapás Tetkino közelében
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A Northern Wind nevű Telegram-csatorna, amely a Szever (Északi) hadseregcsoporthoz köthető, arról számolt be, hogy az orosz tüzérség pontos csapásokat mért az Iszkriszkivscsina nevű falu közelében található ukrán pozíciókra. A közösségi oldalakon megosztott felvételek szerint a művelet célja az volt, hogy megakadályozza az ukrán alakulatok előretörését a határ mentén.

Az utóbbi hetekben több hasonló határharc történt, főként a Szumi és Csernyihiv régiók térségében. Az orosz hadsereg az ukrán akciókra válaszul fokozta a határ menti védelmi és tüzérségi tevékenységet.

A Lenta.ru emlékeztetett: az orosz védelmi minisztérium korábban megerősítette, hogy a Kurszki és Belgorodi területeken fokozott készültséget rendeltek el az ukrán dróntámadások és szabotázsakciók miatt. A térségben új megfigyelőállásokat és légvédelmi rendszereket is telepítettek.

A Telegramon megjelent jelentések szerint a Szever-csoport a következő napokban folytatja az ellenséges célpontok felderítését és megsemmisítését, hogy stabilizálja a helyzetet a határ mentén.

 

