Oroszország megszólalt a békejavaslatról

"Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet" - mondta Lavrov.

Szergej Viktorovics Lavrov, Oroszország külügyminisztere

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / DPA / AFP

Moszkva várja az amerikai köztes verziót Trump ukrajnai béketervéből

"Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet" - tette hozzá az orosz diplomácia vezetője.

Lavrov megismételte, hogy eddig Oroszországgal "senki sem közölt hivatalosan semmit". Ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében, és azt hangoztatta, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban Anchorage-ben tartott orosz-amerikai-csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót.

És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében. Ezt értékeljük, még egyszer megismétlem

- nyilatkozott.

Leszögezte, hogy Moszkva a megoldás keresésében a diplomáciát részesíti előnyben az európaiak "nyilvános szószaporításával" szemben. Hangsúlyozta: a kontinens országai nem éltek a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak az ukrajnai válság rendezéséhez.