Közel a béke? Budapest lehet a következő orosz–ukrán tárgyalás helyszíne!

Előbb vagy utóbb sor kerül egy újabb tárgyalási fordulóra Oroszország és Ukrajna között, azonban a pontos időkeretet nehéz meghatározni, mivel számos nyugati ország – Moszkva szerint – továbbra is ellenzi a békés rendezést.
Orosz-ukrán háború: elkerülhetetlen lesz a tárgyalás
A Lenta.ru információi szerint az orosz politikusok úgy vélik, előbb-utóbb eljön az idő, amikor ismét tárgyalóasztalhoz ülnek Ukrajnával. Aleksej Csepa orosz parlamenti képviselő szerint Oroszország kezdettől fogva nyitott a párbeszédre, de külső erők szerintük lassítják a megegyezés folyamatát.
Csepa azt is hozzátette: több ország – például Törökország és Magyarország – is kész lenne házigazdaként segíteni a béketárgyalásokat.
A részletekről azonban még korai lenne beszélni, hiszen a folyamat előkészítése számos diplomáciai szereplőn múlik.
A béke fővárosa?
Egyre több nemzetközi sajtóértesülés említi Magyarországot mint lehetséges találkozóhelyet: Donald Trump szerint Budapesten kerülhet sor a következő Trump–Putyin megbeszélésre, amely akár az orosz–ukrán háború lezárásáról is szólhatna. A lehetséges találkozó új fejezetet nyithat a békefolyamatban, és Orbán Viktor nemzetközi diplomáciai szerepe is tovább erősödhet.
Törökország is közvetítene
A török külügyminiszter, Hakan Fidan ismét jelezte: Ankara továbbra is kész békeközvetítőként fellépni.
A politikus szerint a diplomácia az egyetlen út a háború befejezéséhez.
Amerikai jelentés sokkolta a világot
ezzel szemben a legfrissebb hírszerzési információk szerint Oroszország továbbra sem hajlandó engedményeket tenni a konfliktus ügyében — Putyin célja változatlanul a katonai győzelem, és addig nem állna meg, amíg Moszkva stratégiai érdekei maradéktalanul nem érvényesülnek.