Miért bukott el Napóleon oroszországi hadjárata? A DNS elárulja

Az 1812-es oroszországi hadjárat a történelem egyik legnagyobb katonai katasztrófája lett. Napóleon serege nem csupán az orosz tél és az éhezés miatt hullott el, hanem láthatatlan kórokozók is pusztították a legyengült katonákat. Most, több mint kétszáz évvel később, DNS-minták árulták el, mi is történt valójában.

Napóleon visszavonulása Moszkvából, az 1812-es oroszországi hadjárat során

Fotó: A kép Adolph Northen, német festőművész alkotása - [1][2], Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=298121

Napóleon oroszországi hadjárata az új DNS-minták fényében

1812 telén Napóleon mintegy 600 ezres hadserege kezdte meg a visszavonulást Oroszországból. Az utánpótlás elapadt, a hó és a fagy kegyetlenül sújtotta a kimerült katonákat. Ahogy a hőmérséklet zuhanása elérte a mínusz negyven fokot, a francia katonák ezrei fagytak meg, vagy haltak éhen az orosz tél könyörtelenségében. A maradékot pedig egy másik, láthatatlan ellenség – a betegség – döntötte romba.

Napóleon Borogyínónál – Vaszilij Vasziljevics Verescsagin festménye

Fotó: Fine Art Images / Készítette: Vaszilij Vasziljevics Verescsagin - http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=2507, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=222106

A franciaországi Pasteur Intézet kutatói a vilniusi tömegsírban talált 13 katona fogából vontak ki ősi DNS-mintákat, és ezzel új fényt vetettek a tragédiára. Bár a korabeli orvosok tífusz-t sejtettek, a mintákban nem találták meg a Rickettsia prowazekii baktériumot, amely a betegséget okozza.

Ehelyett a tudósok paratífusz és tetvek által terjesztett visszatérő láz nyomaira bukkantak – ezeket a Salmonella enterica és a Borrelia recurrentis baktériumok idézték elő.

A kutatók szerint ezek a fertőzések önmagukban nem mindig halálosak, de egy éhező, kimerült hadsereg számára végzetesnek bizonyultak. A testeken nem találtak külsérelmi nyomokat, ami arra utal, hogy a katonák nem harcban estek el, hanem a betegségek és a mostoha körülmények, éhezés áldozatai lettek – olvasható a sciencealert.com oldalán megjelent cikkben.