Őrtüzek Éjszakája: lefújták az év egyik nagy eseményét

A helyi önkormányzat közleménye szerint az Ilchester Parkban épített máglya megszegte a merseyside-i tűzoltóság által előírt mérethatárokat, ezért az Őrtüzek Éjszakája elnevezésű eseményt nem hagyták jóvá. A döntés különösen nagy felháborodást keltett, mivel a környék két legrégebbi Bonfire rendezvényét – az Ilchester Parkban és a Woodchurch Estate-en – már korábban is korlátozták – írja a Mirror.

Az Őrtüzek Éjszakája nagy tömegeket vonz (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Elmaradt az Őrtüzek Éjszakája

A szigorúbb szabályok idén léptek életbe, miután a tűzoltóság több tavalyi tűzeset után új biztonsági előírásokat javasolt. Ennek értelmében minden rendezvénynek külön engedélyeztetési folyamaton kell átmennie.

A helyi hatóság csak négy hivatalos eseményt hagyott jóvá, Leasowe, Beechwood, Noctorum és Seacombe városrészekben. Az Ilchester Parkban viszont a North Birkenhead Development Trust által támogatott rendezvény szervezői önállóan próbálták megtartani az eseményt.

Az önkormányzati tanács helyettes vezetője, Julie McManus közölte, hogy vizsgálják, miként történhetett a szabályszegés. A szervezők korábban azt ígérték, hogy „a máglya idén kisebb lesz, és csak két nappal az esemény előtt építik meg, hogy megfeleljen az előírásoknak.”

Sajnálattal közöljük, hogy a North Birkenhead Development Trust kénytelen volt visszalépni a szervezői szereptől. A máglya nagyobb lett a megengedettnél, így minden mai tevékenység az Ilchester Parkban engedély nélküli. A lakosokat nyomatékosan kérjük, hogy ne menjenek oda”

– mondta az önkormányzat szóvivője.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a Bonfire Night események biztonsági szabályainak betartására, amelyek célja, hogy megelőzzék a korábbi évekhez hasonló tűzeseteket és baleseteket.

Magyarország tűzijátékkal ünnepel

Magyarországon augusztus 20-a az egyik legfontosabb állami és vallási ünnep, amely az államalapító Szent István király emlékét idézi. A naphoz évszázadok óta ünnepségek, szertartások és látványos programok kapcsolódnak, közülük is a legnépszerűbb a főváros egét beragyogó augusztus 20-i tűzijáték.

Ötödször tervezte ugyanaz a csapat

Budapesten a tűzijáték idén is az év egyik legnagyszabásúbb eseménye volt. Réti Barnabás és csapata ötödik alkalommal tervezte meg az augusztus 20-i tűzijátékot. A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben 70 tapasztalt pirotechnikus vett részt. Emellett további száz szakember felelt az úszóművek összeszereléséért és mozgatásáért.