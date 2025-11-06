Hírlevél

Háború

Térképen a brutális orosz előretörés, az összeomlás szélén az ukrán hadsereg

Krízis

Lemondott a cseh koalíciós kormány

botrány

Őrtüzek Éjszakája: tűzoltókat és rendőröket is megtámadtak – videó

Lángoló erkély, támadás tűzoltók és rendőrök ellen, letartóztatott tinédzser – botrányos jelenetek zajlottak Liverpoolban az idei Őrtüzek Éjszakája (Bonfire Night) alatt. Egy 14 éves fiút letartóztattak az Őrtüzek Éjszakája kapcsán.
botrányLiverpooltűzoltóságrendőrség

A merseyside-i rendőrség szerda este vonult ki a Knowsley Heights nevű toronyházhoz, miután bejelentést kaptak arról, hogy az Őrtüzek Éjszakája elnevezésű rendezvényen résztvevő fiatalok tűzijátékokat dobnak a házra, és tüzet gyújtottak az egyik erkélyen – számolt be az Independent

Az Őrtüzek Éjszakája rendkívül népszerű rendezvény – Fotó: Unsplash
Az Őrtüzek Éjszakája rendkívül népszerű rendezvény
Fotó: Unsplash

 Tűzoltókat és rendőröket is megtámadtak az Őrtüzek Éjszakája résztvevői

A tűzoltók sikeresen eloltották a harmadik emeleti tüzet, de ekkor a fiatalok petárdákkal és rakétákkal kezdték dobálni őket, sőt, a helyszínre érkező rendőröket is támadás érte. Egy rendőrnő könnyebb lábsérülést szenvedett.  A hatóságok egy 14 éves fiút őrizetbe vettek, akit életveszélyt okozó szándékos gyújtogatással gyanúsítanak. A fiú jelenleg előzetes letartóztatásban van, miközben a rendőrség vizsgálja, kik vettek még részt az incidensben. Egy Youtube-ra feltöltött videón jól látszik, mekkora káosz volt az utcákon.

Kevin Chatterton rendőr-főfelügyelő elítélte a botrányos eseteket. 

Nem tűrjük az ilyen szégyenteljes viselkedést, különösen, ha az életüket kockáztató mentőszolgálati dolgozókat támadják meg. Csak a puszta szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg komolyabban”

– mondta Kevin Chatterton rendőr-főfelügyelő.

A Merseyside-i tűzoltóság is elítélte a történteket. 

Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy a közösségért dolgozó tűzoltók támadás célpontjai legyenek. A tűzoltóautó nem célpont, és a tűzijáték nem játék”

– állt a tűzoltóság közleményében. 

A hatóságok most a szülőket és a helyi közösséget is arra kérik, hogy beszéljenek a fiatalokkal a felelőtlen viselkedés következményeiről. A tűzoltóság és a rendőrség a következő napokban fokozottan figyeli a kockázatos területeket, hogy a Bonfire Night ünnepségek békében és biztonságban érjenek véget.

Túl nagy volt a fáklya

A merseyside-i Ilchester Parkban már korábban lefújták az idei Őrtüzek Éjszakája rendezvényt, mert a hatóságok szerint a fáklya túl nagynak bizonyult. A helyi önkormányzat közleménye szerint az Ilchester Parkban épített máglya megszegte a merseyside-i tűzoltóság által előírt mérethatárokat. A döntés különösen nagy felháborodást keltett, mivel a környék két legrégebbi Bonfire rendezvényét – az Ilchester Parkban és a Woodchurch Estate-en – már korábban is korlátozták.


 

 

