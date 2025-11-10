Agy nélkül született – orvosi csoda, ami még az orvosokat is sokkolta

Egy Nebraskában élő lány, Alex Simpson, igazi orvosi csoda. A szülei először azt hitték, teljesen egészséges gyermekük született, ám két hónappal később kiderült, hogy lányuk hidranencephaliában szenved – egy ritka betegség, amely során az agy szinte teljesen hiányzik. Az orvosok azt jósolták, hogy Alex legfeljebb négyéves koráig fog élni, ám most, húsz évvel később, családja még mindig minden napot ajándékként él meg - számol be a New York Post.

Alex Simpson egy igazi az orvosi csoda, aki legyőzte a lehetetlent

Fotó: Unsplash

Bár Alexnek hiányoznak az agynak azon a részei, amelyek a látásért és a hallásért felelősek, a családja szerint így is érzékeli a környezetét. – Ha valaki ideges a közelében, Alex megérzi. Nem kell semmit mondani – egyszerűen tudja – mesélte SJ, Alex 14 éves öccse, aki büszkén beszélt nővére különleges képességeiről.

SJ sokat kutatta nővére állapotát, hogy jobban megértse és támogathassa őt. A család szerint Alex különleges érzékenysége és életkedve minden nap emlékezteti őket arra, hogy a szeretet és a hit gyakran erősebb, mint bármely diagnózis.

Mi az a hidranencephalia, és miért ilyen ritka?

A hidranencephalia egy rendkívül ritka betegség, amelyben a csecsemő agyának nagy része hiányzik, és helyét folyadékkal teli üregek töltik ki. A betegnek többnyire csak az agytörzs marad meg, ami az alapvető életfunkciókat – például a légzést és a szívverést – irányítja. Emiatt az érintett gyerekek nem képesek látni, hallani vagy mozogni a megszokott módon.

A betegség minden 10 000 újszülöttből legfeljebb egyet érint. A pontos okai ma sem teljesen ismertek, de a szakértők szerint az agy fejlődését a terhesség korai szakaszában érheti érrendszeri zavar vagy súlyos oxigénhiányos sérülés. A legtöbb érintett gyermek nem éri meg az óvodáskort, ezért Alex túlélése valóban az orvostudomány számára is felfoghatatlan csoda.

Hogyan élhet valaki agy nélkül?

A hidranencephalia esetében a gyermek agyának nagy része folyadékkal teli üreggel helyettesítődik, és csak egy kis mennyiségű agyszövet marad meg. Az orvostudomány szerint az ilyen betegek általában néhány hónapot vagy évet élnek, így Alex esete valóban kivételes. Az orvosok szerint a szervezete valószínűleg egyedülálló módon alkalmazkodott a hiányhoz.