2000 éves ősi gyümölcs került elő Angliában – a szakértők sem értik, hogyan maradhatott meg így

A régészek rekordmennyiségű felfedezést tettek a High Rochester közelében található Bremenium római erőd feltárásakor, ahol az ősi gyümölcs mellett katonai eszközök, importált kerámiák és díszes ékszerek is előkerültek. A Hadrianus falától északra fekvő erődben több mint 70 önkéntes és hallgató dolgozott, és a feltárás minden eddiginél gazdagabb képet adott a korabeli mindennapokról és kereskedelemről – írja a Fox News.

Az ősi gyümölcs váratlanul jó állapotban maradt fenn

A legmeglepőbb lelet egy apró, 2000 éves szilvadarab volt, amely az erőd hűvösebb, nedvesebb rétegeiben maradhatott fenn. A szakértők szerint rendkívül ritka, hogy gyümölcs ennyire épen átvészel ennyi időt. A régészek szerint a lelet újabb bizonyíték arra, hogy a római katonák étrendje változatosabb volt, mint korábban feltételezték.

Katonai tárgyak és importkerámiák mesélnek a múltról

A feltárások során előkerült spanyol eredetű kerámia, amit olívaolaj szállítására használtak, valamint egy dárdahegy, egy parittyalövedék és több díszes bross is. Ezek a tárgyak a római kereskedelem széles kapcsolatrendszerére és a katonai élet mindennapjaira utalnak.

Újabb európai felfedezések: különleges leletek a kontinensen

Hihetetlen kincs került elő Hollandiában, Bunnik közelében is, ahol véletlenszerű feltárás során római és brit érméket találtak együtt. A szakértők szerint ez a lelet új megvilágításba helyezi a Rajna-vidék és Britannia közötti katonai kapcsolatokat.

Rendkívüli 2000 éves érmét találtak Jeruzsálemben

Jeruzsálemben is nagy jelentőségű felfedezést tettek: egy olyan pénzérmét ástak ki, amely közvetlenül a második templom lerombolása előtt készült. A kutatók szerint az érme nemcsak történelmi ereklye, hanem összefüggésbe hozható a Biblia egyik legismertebb próféciájával is.