Elképesztő felfedezés; kiderült, hogy miképp csókoltak a neandervölgyiek

Az őskori csókolózás témája eddig szinte teljesen feltérképezetlen volt, hiszen a csók nem hagy hátra régészeti nyomokat. A Floridai Műszaki Intézet és az Oxfordi Egyetem kutatói azonban olyan adatokat gyűjtöttek össze főemlősökről, csimpánzokról és bonobókról, amelyek alapján rekonstruálni lehetett, mikor jelenhetett meg először a csókolózás. A hosszú távú statisztikai elemzés — köztük a Bayes-modellezés — végül arra jutott, hogy a csók már 21,5–16,9 millió éve kialakult egy közös főemlős-ősben – írja a DailyMail.

Őskori csókolózás bizonyítékai: így derült ki, hogy a neandervölgyiek és az emberek valóban csókolóztak Fotó: OLIVER BERG / DPA

Őskori csókolózás evolúciós rejtélyei

A kutatók szerint minden jel arra mutat, hogy a neandervölgyiek is csókolóztak, és amikor találkoztak a Homo sapiens csoportokkal, az interakciók nemcsak testi kapcsolatot, hanem csókot és intim előjátékot is magukban foglaltak. Mindezt alátámasztotta az a korábbi felfedezés is, hogy az emberek és a neandervölgyiek oral mikrobiomot cseréltek, ami csakis nyállal történhetett.

A csókolózás evolúciós eredete máig rejtély, hiszen fertőzést terjeszthet, és látszólag nem növeli a túlélési esélyeket.

A kutatók azonban felvetették, hogy eredetileg a csókhoz hasonló gesztusok — például a szájjal történő apró szívó mozdulatok — a tetvek és élősködők eltávolítására szolgálhattak, később pedig szexuális töltetet kaptak.

Bár a romantikus elképzelések szerint az ősi emberek finoman és gyengéden csókolóztak, néhány archeológus arra is felhívja a figyelmet, hogy a kőkorszak nem volt veszélytelen világ, és nem minden találkozás volt feltétlenül konszenzuális.

Ha viszont az volt, akkor az őskori csókolózás valószínűleg meglepően hasonló lehetett ahhoz, amit ma ismerünk.

