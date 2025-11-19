12 ezer éves bizarr tárgy került elő — ez az első állatszex-ábrázolás?

Egy mindössze 3,7 centiméter magas agyagfigurát találtak Nahal Ein Gev II lelőhelyen, amely az őskori lelet alapján egy nő és egy hatalmas lúd intim, mitikus interakcióját jeleníti meg. A régészek szerint ez lehet a világ legkorábbi, körülbelül 12 ezer éves figurája, amely nem vadászatot, hanem egy elképzelt spirituális, animisztikus kapcsolatot mutat be ember és állat között — a kutatók szerint teljesen példátlan módon – írj a DailyMail.

A 12 ezer éves őskori lelet egy nő és egy lúd mitikus interakcióját ábrázolja — ez lehet a világ legkorábbi ember–állat jelenete.Fotó: ALI CELIK / ANADOLU

A szakértők úgy vélik, hogy a jelenet egy gúnárszellem és egy női figura mitológiai egyesülését ábrázolja. A Natúfiai kultúra népe — akik ebben az időszakban már a vadászó-gyűjtögető életmódról a letelepedett falvakra váltottak — számos rituális kapcsolatot ápolt állatokkal, ám ilyen nyílt és részletes ábrázolás még soha nem került elő.

A 12.000-year-old baked clay and ochre-colored figurine of a woman and a goose discovered in northern Israel - (Image credit: Laurent Davin; CC BY-NC-ND 4.0)⁣

A new discovery from northern Israel offers a strange and fascinating window into the minds of people living 12,000… pic.twitter.com/UugGBU5oOR — Archaeology & Art (@archaeologyart) November 19, 2025

A figurát helyi agyagból formázták, majd mintegy 400°C-on égették ki. A részletek alapján a kutatók azonosították a női testrészeket, valamint azt, hogy a lúd élőként, aktív szereplőként jelenik meg a kompozícióban.

Bár alternatív értelmezésként felmerült, hogy a nő csak hordozza a madarat, az anatómiai pozíciók inkább az intim interakcióra utalnak.

A kutatók szerint az őskori lelet egy animisztikus mítoszt idéz fel

A lelőhelyen több bizonyíték is utalt arra, hogy a Natúfiai közösség számára a ludak rituális jelentőséggel bírtak. Tollakat viseltek, a madár csontjaiból díszeket készítettek, és szerepe gyakran meghaladta a puszta táplálékforrást. A kutatók szerint a jelenet inkább spirituális, mintsem valósághű interakciót idéz fel.

A tanulmány kiemeli: ez a figurina a Közel-Kelet legkorábbi naturális nőábrázolása, és egyben az első olyan ismert őskori alkotás, amely ember–állat kölcsönhatást ábrázol. A szakértők szerint ez mérföldkő a korai művészet és vallási képzelet megértésében.

