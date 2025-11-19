12 ezer éves bizarr tárgy került elő — ez az első állatszex-ábrázolás?

Hírlevél

2025. november 19. 18:57
Archaeológusok Izraelben olyan felfoghatatlan felfedezésre bukkantak, amely teljesen átírja az emberi szimbolika korai történetét. Az őskori lelet egy bizarr és mitikus jelenetet ábrázol, amelyről eddig csak legendák szóltak.
Egy mindössze 3,7 centiméter magas agyagfigurát találtak Nahal Ein Gev II lelőhelyen, amely az őskori lelet alapján egy nő és egy hatalmas lúd intim, mitikus interakcióját jeleníti meg. A régészek szerint ez lehet a világ legkorábbi, körülbelül 12 ezer éves figurája, amely nem vadászatot, hanem egy elképzelt spirituális, animisztikus kapcsolatot mutat be ember és állat között — a kutatók szerint teljesen példátlan módon – írj a DailyMail.

A 12 ezer éves őskori lelet egy nő és egy lúd mitikus interakcióját ábrázolja — ez lehet a világ legkorábbi ember–állat jelenete.
Fotó: ALI CELIK / ANADOLU

A szakértők úgy vélik, hogy a jelenet egy gúnárszellem és egy női figura mitológiai egyesülését ábrázolja. A Natúfiai kultúra népe — akik ebben az időszakban már a vadászó-gyűjtögető életmódról a letelepedett falvakra váltottak — számos rituális kapcsolatot ápolt állatokkal, ám ilyen nyílt és részletes ábrázolás még soha nem került elő.

A figurát helyi agyagból formázták, majd mintegy 400°C-on égették ki. A részletek alapján a kutatók azonosították a női testrészeket, valamint azt, hogy a lúd élőként, aktív szereplőként jelenik meg a kompozícióban. 

Bár alternatív értelmezésként felmerült, hogy a nő csak hordozza a madarat, az anatómiai pozíciók inkább az intim interakcióra utalnak.

A kutatók szerint az őskori lelet egy animisztikus mítoszt idéz fel

A lelőhelyen több bizonyíték is utalt arra, hogy a Natúfiai közösség számára a ludak rituális jelentőséggel bírtak. Tollakat viseltek, a madár csontjaiból díszeket készítettek, és szerepe gyakran meghaladta a puszta táplálékforrást. A kutatók szerint a jelenet inkább spirituális, mintsem valósághű interakciót idéz fel.

A tanulmány kiemeli: ez a figurina a Közel-Kelet legkorábbi naturális nőábrázolása, és egyben az első olyan ismert őskori alkotás, amely ember–állat kölcsönhatást ábrázol. A szakértők szerint ez mérföldkő a korai művészet és vallási képzelet megértésében.

