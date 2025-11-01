Az őszülés megmentheti az életét – döbbenetes, mit találtak a tudósok

A kutatás szerint a melanocita-őssejtek – vagyis azok a sejtek, amelyek hajunk és bőrünk színét adják – stressz hatására kétféleképpen reagálhatnak: vagy elpusztulnak, ami őszülést okoz, vagy túlélnek és tovább osztódnak, amivel viszont megnő a rákos elváltozások, például a melanoma kialakulásának esélye.

A kutatók szerint az őszülés a test önvédelmi mechanizmusa lehet, amely segít megszabadulni a potenciálisan rákos sejtektől

Fotó: Unsplash

A kísérletek során az őssejteket olyan anyagokkal kezelték, amelyek az UV-sugárzás hatását utánozzák. Egyes sejtek leállították megújulási folyamatukat és elhaltak – így a haj elvesztette a pigmentjét. Mások azonban túlélték a sérülést, tovább osztódtak, és fokozatosan ráksejtszerű viselkedést mutattak.

Az őszülés az öregedés ára – vagy a természet védelmi mechanizmusa?

A tudósok szerint az eredmények új megvilágításba helyezik az őszülés jelenségét: nem egyszerűen az idő múlásáról van szó, hanem egy biológiai „alkuról” az öregedés és a rák között. Ha a sérült pigmentsejtek elpusztulnak, a haj ősz lesz – de ezzel a szervezet megszabadulhat a potenciálisan veszélyes sejtektől. Ha viszont ezek a sejtek életben maradnak és tovább osztódnak, nagyobb eséllyel alakulhatnak át daganattá – írja a Fox News.

A kutatók azt is kimutatták, hogy a sejtek környezetében lévő jelzőmolekulák, például a KIT ligand, döntő szerepet játszanak abban, hogy a sejtek elpusztulnak-e vagy rákos irányba fejlődnek. Ez a felismerés segíthet jobban megérteni, miért alakul ki melanoma egyes embereknél figyelmeztető jelek nélkül is.

A tanulmány rávilágít arra, milyen érzékeny egyensúly irányítja a test sejtjeinek működését. Az apró eltolódások dönthetik el, hogy valaki egyszerűen őszülni kezd – vagy egy veszélyes betegség alakul ki. Az ősz haj tehát nemcsak az idő múlásának jele, hanem a szervezet egyik legősibb védelmi mechanizmusának mellékhatása is lehet.