Özönvíz bénította meg a barcelonai repteret és a vasúti közlekedést

A heves esőzések nemcsak a légiközlekedést bénították meg, az özönvíz a helyi vasútvonalakat és a főbb autópályákat is járhatatlanná tette. A hatóságok tömeges késésekről, fennakadásokról és lezárásokról számoltak be, adott hírt a CatalanNews.

Csütörtök délelőtt özönvíz áztatta Barcelonát – Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto

Az özönvíz miatt járatokat kellett eltéríteni – pánik tört ki a reptéren

Az ENAIRE légiforgalmi irányító központ közlése szerint a vihar komolyan érintette a repülőtér működését, ezért biztonsági korlátozásokat kellett életbe léptetni.

A rossz idő és a villámlások miatt a repülőtér működése veszélybe került, több járatot le kellett mondani, másokat el kellett téríteni

– közölte az ENAIRE szóvivője.

A 47 törölt járat között voltak Vueling-gépek Rómába, Málagába, Manchesterbe, Londonba és Palmába, valamint Iberia-járatok Párizsba és Lisszabonba. Két tengerentúlról érkező gép kénytelen volt Madridban landolni, mivel a barcelonai leszállópályák használhatatlanná váltak. A Flightradar24 adatai szerint az átlagos indulási késés 47 perc volt, az érkezési késések pedig elérték a 78 percet.

Több utas is arról számolt be, hogy a repülőtéren kaotikus jelenetek zajlottak le. A helyszínen takarítók és karbantartók dolgoztak a vízszivárgások elhárításán, miközben a biztonsági személyzet a lezárt területeket őrizte.

Az emberek tolongtak, mindenki próbálta elérni a légitársaságát. Az információs pult előtt sorban álltak a családok, akiknek törölték a nyaralásukat

– mondta egy olasz turista a La Vanguardia-nak.

Négy vasútvonal leállt, fal omlott a sínekre

A vihar a Rodalies elővárosi vasúthálózatot is súlyosan érintette. Legalább négy különböző vonal esett ki teljesen a forgalomból. Az R4-es vonalat Sabadell Sud és Terrassa Est között leállították, pótlóbuszokat állítottak be. A forgalom csak dél körül indult újra, de 25 perces késésekkel.

Az R15-ös vonalon egy fal omlott a sínekre Ascó és Móra la Nova között. Az R13 és R14 vonalak Lleida és Riu Milans között nem közlekednek, miután a felsővezeték-rendszerben áramszünet keletkezett. Mindeközben a barcelonai Sants pályaudvaron is gondok voltak: a felújítás alatt álló csarnokba befolyt az esővíz, és a személyzetnek le kellett zárnia az utascsarnok egy részét.