Özönvíz bénította meg a barcelonai repteret és a vasúti közlekedést

A heves esőzések nemcsak a légiközlekedést bénították meg, az özönvíz a helyi vasútvonalakat és a főbb autópályákat is járhatatlanná tette. A hatóságok tömeges késésekről, fennakadásokról és lezárásokról számoltak be, adott hírt a CatalanNews.
Az özönvíz miatt járatokat kellett eltéríteni – pánik tört ki a reptéren
Az ENAIRE légiforgalmi irányító központ közlése szerint a vihar komolyan érintette a repülőtér működését, ezért biztonsági korlátozásokat kellett életbe léptetni.
A rossz idő és a villámlások miatt a repülőtér működése veszélybe került, több járatot le kellett mondani, másokat el kellett téríteni
– közölte az ENAIRE szóvivője.
A 47 törölt járat között voltak Vueling-gépek Rómába, Málagába, Manchesterbe, Londonba és Palmába, valamint Iberia-járatok Párizsba és Lisszabonba. Két tengerentúlról érkező gép kénytelen volt Madridban landolni, mivel a barcelonai leszállópályák használhatatlanná váltak. A Flightradar24 adatai szerint az átlagos indulási késés 47 perc volt, az érkezési késések pedig elérték a 78 percet.
Több utas is arról számolt be, hogy a repülőtéren kaotikus jelenetek zajlottak le. A helyszínen takarítók és karbantartók dolgoztak a vízszivárgások elhárításán, miközben a biztonsági személyzet a lezárt területeket őrizte.
Az emberek tolongtak, mindenki próbálta elérni a légitársaságát. Az információs pult előtt sorban álltak a családok, akiknek törölték a nyaralásukat
– mondta egy olasz turista a La Vanguardia-nak.
Négy vasútvonal leállt, fal omlott a sínekre
A vihar a Rodalies elővárosi vasúthálózatot is súlyosan érintette. Legalább négy különböző vonal esett ki teljesen a forgalomból. Az R4-es vonalat Sabadell Sud és Terrassa Est között leállították, pótlóbuszokat állítottak be. A forgalom csak dél körül indult újra, de 25 perces késésekkel.
Az R15-ös vonalon egy fal omlott a sínekre Ascó és Móra la Nova között. Az R13 és R14 vonalak Lleida és Riu Milans között nem közlekednek, miután a felsővezeték-rendszerben áramszünet keletkezett. Mindeközben a barcelonai Sants pályaudvaron is gondok voltak: a felújítás alatt álló csarnokba befolyt az esővíz, és a személyzetnek le kellett zárnia az utascsarnok egy részét.
Órákra ragadtak a sárban az autósok
A heves esőzések több főútvonalat is elzártak, köztük a forgalmas C-17-es autópályát, amely Mollet del Vallèsnél vált járhatatlanná. A hatóságok lezárták az útszakaszt mindkét irányban, és terelést rendeltek el a helyi utcákon, valamint a C-33-as úton. A BP-1413-as út Cerdanyola del Vallès térségében szintén lezárásra került, míg a B-30-as és C-58-as csomópontnál komoly torlódás alakult ki.
A sofőröket arra kérjük, ne induljanak útnak, ha nem muszáj. A víz sok helyen több mint 30 centiméter magas
– közölte a katalán közlekedésfelügyelet.
Egy óra alatt annyi eső esett, mint máskor egy hónap alatt
Meteorológusok szerint a vihar rendkívüli erejű volt: egyes területeken egy óra alatt több mint 60 milliméter eső hullott. A zivatarokhoz heves villámlás, erős szél és jégeső is társult.
Ilyen mértékű csapadékot évtizedek óta nem láttunk október végén Katalóniában
– nyilatkozta az AEMET meteorológiai szolgálat egyik szakértője.
A hatóságok elsőfokú riasztást adtak ki, és figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a helyzet nem normalizálódik. A spanyol meteorológiai intézet szerint a viharzóna még nem vonult el teljesen, így újabb esőhullámokra lehet számítani péntek hajnalban is.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne használják a közösségi közlekedést, ha nem feltétlenül szükséges, és kerüljék el a tengerparti sétányokat, ahol az áradások és a szél továbbra is veszélyesek lehetnek.
Lecsapott a bibliai özönvíz egy spanyol városra
Szeptember végén számoltunk be az Origón is arról, hogy a spanyolországi Zargozában szintén hatalmas vihar pusztított. Az özönvíz autókat sodort el és elárasztotta az utcákat. A térségben katasztrofális állapotok uralkodtak, több száz embernek kellett elhagynia otthonát.
16 román megyében voltak óriási károk
Az Origón szintén hírt adtunk az október eleji romániai viharokról is. Románia több mint negyven településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Összesen tizenhat román megyét és a fővárost is érintette az ország déli részén átsöprő, jelentős mennyiségű csapadékkal járó vihar.