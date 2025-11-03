Hihetetlen, hogyan készült Ozzy Osbourne tökmozaikja - elképesztő videó

A Ozzy Osbourne tökmozaikja nemcsak a rajongók szívét dobogtatta meg, hanem új világrekordot is felállított. A southamptoni Sunnyfields Farm több száz saját termesztésű tököt rendezett el úgy, hogy azokból a nemrég elhunyt énekes arca rajzolódjon ki.

Ozzy Osbourne tökmozaikja a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, Halloween leglátványosabb alkotásaként

Fotó: Facebook / Thinking About Guitar

Mekkora a világ legnagyobb tökmozaikja?

A különleges installáció a Guinness Rekordok szerint a világ legnagyobb tökmozaikja, ami több mint 212 négyzetméter, vagyis nagyjából egy teniszpálya nagyságával vetekszik. A mozaikon Ozzy napszemüvegben látható, körülötte pedig repkedő denevérek egészítik ki a képet – méltó módon a „Sötétség Hercegéhez”.

Ozzy Osbourne tökmozaikja mélyen megérintette szeretteit

A New York Post információi szerint a rekorddöntés alkalmával Sharon Osbourne és lányuk, Kelly is ellátogattak a farmra, hogy együtt ünnepeljék a különleges tisztelgést. A farm az Instagramon is megosztotta a mozaik készítéséről szóló videót, háttérben Ozzy legendás slágerével, a Crazy Train-nel. A feliratban a zenész egyik ikonikus idézete állt: „Nem tudok semmit mértékkel csinálni.”

A rajongók nem győzték dicsérni a kezdeményezést. Sokan úgy vélik, Ozzy Osbourne tökmozaikja az egyik legszebb tisztelgés a heavy metal keresztapja előtt, aki 76 éves korában, idén júliusban hunyt el.

Egy 9 éves fiú találta meg a világ leghosszabb sültkrumpliját

Egy brit kisfiú vacsorakészítés közben olyasmit talált, amire senki sem számított: a világ leghosszabb sültkrumpliját. A 9 éves fiú felfedezése akkora szenzációt keltett, hogy családja értesítette a Guinness Rekordok hivatalát. A különleges krumpli nemcsak mérete miatt vált híressé, hanem azért is, mert a gyermek már nevet is adott neki.