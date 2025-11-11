Pakisztáni robbantás: 12 halott, többnyire járókelők az áldozatok – videó

Moszin Nákvi pakisztáni belügyminiszter újságíróknak elmondta: a támadó a bíróság területére akart bejutni, de amikor ez nem sikerült neki, egy rendőrautó mellett robbantotta fel magát a bejáratnál. A miniszter arra nem tért ki, melyik militáns csoport állhat a háttérben, tájékoztatása szerint a rendőrség minden lehetőséget vizsgál a pakisztáni robbantás ügyében.

A pakisztáni robbantás helyszíne

Fotó: AFP

A pakisztáni robbantás mögött a TTP terrorszervezet áll

Az áldozatok többnyire járókelők voltak, illetve azok, akik a bíróságra tartottak meghallgatásra. A robbanás számos autót is megrongált a bíróság környékén, ahol rendszerint nagy a zsúfoltság a bíróságra érkező, illetve onnan távozó emberek tömege miatt.

A rendőrség kedden arról is beszámolt, hogy előző este meghiúsítottak egy támadást az északnyugat-pakisztáni Haibár-Pahtunhva tartományban, ahol fegyveresek egy katonai akadémiánál öngyilkos merényletet hajtottak végre, és túszul akartak ejteni kadétokat. Az öngyilkos robbantás több házat súlyosan megrongált az akadémia környékén, és legkevesebb 16 civil megsebesült.

Az akadémián senkinek nem esett bántódása, két támadóval rövid időn belül végeztek, további hármat pedig néhány óra alatt, időszakosan fellángoló tűzharc árán sikerült végül sarokba szorítani a hadsereg kommandós alakulatának.

A hadsereg hétfőn azt közölte, a támadás mögött a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű terrorszervezet állt.

Júniusban is történt súlyos merénylet Pakisztánban

Ugyancsak Pakisztánban 13 katona halt meg júniusban, amikor egy öngyilkos merénylő robbanószerrel megrakott autóval hajtott bele egy katonai konvojba.

Afganisztánban is felrobbantotta magát egy terrorista

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát az afganisztáni tálib kormány egyik minisztériumának épületénél.