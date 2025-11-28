Hírlevél

Palvin Barbi terhes? Babapocakos fotót posztoltak róla

Egy különös felvétel futótűzként kezdett terjedni az interneten, amelyen Palvin Barbi egy feltűnően kerekedő pocakkal látható. A kép felkavarta a rajongókat, és hamar találgatások indultak arról, milyen fontos mérföldkőhöz érkezhetett Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse közös élete.
Palvin BarbaraterhesVouge

Egy mesterséges intelligenciával készült kép keltett zavart a rajongók körében. A felvételt egy rajongó készítette, aki láthatóan megelőzte volna a nagy bejelentést – a fotón Palvin Barbi várandósan, a Vogue címlapján látható. Bár alaposabb szemrevételezés után látszik, hogy a kép manipulált, sokan mégis valódinak hitték és gratuláltak a modellnek és férjének, Dylan Sprouse-nak - írja a Bors.

Az endometriózissal küzdő Palvin Barbi állapota miatt több rajongó is kritizálta az AI-generált képet.
Az endometriózissal küzdő Palvin Barbi állapota miatt több rajongó is kritizálta az AI-generált képet
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Tényleg babát vár Palvin Barbi?

A találgatások azért is kaptak nagyobb visszhangot, mert Palvin Barbi az elmúlt időszakban nehéz egészségügyi kihívásokkal nézett szembe: nyáron kórházból posztolt, és nyíltan beszélt arról, hogy endometriózissal küzd, amely műtéti beavatkozást is igényelt. Éppen ezért sok rajongó ízléstelennek tartotta a manipulált, „pocakos” fotó terjedését.

A kommentelők közül többen reményüknek adtak hangot, hogy a modell hamarosan maga jelenthet be örömteli híreket – és hogy az endometriózis nem befolyásolta termékenységét.

Megmutatta újszülött kisbabáját Sydney van den Bosch

A modell és egykori szépségkirálynő a hónap elején adott életet első gyermekének. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin óriási örömmel fogadták első gyermeküket, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee névre kereszteltek.

 

