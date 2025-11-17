A határőr csak nézett, amikor meglátta, mi lapul egy férfi alsónadrágjában

A mexikói határon próbált átlépni az a 35 éves férfi, Jesse Agus Martinez, akinek gyanús dudora azonnal felkeltette a járőrök figyelmét, mivel a hatóságok szerint gyakran érkeznek ilyen esetekben papagáj csempészetére utaló jelek. A hatóságok az Otay Mesa Port of Entry ellenőrzőpontján állították meg, és gyorsan kiderült, hogy nem ruharedő vagy személyes tárgy okozza a furcsa kidudorodást. – írja a NewYorkPost.

A papagáj ilyen formában történő csempészése súlyos természetvédelmi bűncselekménynek számít. Fotó: NARAYAN MAHARJAN / NurPhoto

Papagáj a barna zsákokban: így buktak le a szedált madarak a másodlagos vizsgálaton

A férfit másodlagos vizsgálatra terelték, ahol két barna szövetzsákot találtak az alsónadrágjában. A zsákokban egy-egy eszméletlen, erősen szedált narancshomlokú papagáj feküdt. A madarak még lélegeztek, de teljesen mozdulatlanok voltak, ami arra utal, hogy a csempész altatószerrel bódította el őket.

Smuggler carried sedated endangered parakeets in underwear while crossing into US from Mexico: feds https://t.co/qmkfK1VVAa pic.twitter.com/5RdpOFHy1r — New York Post (@nypost) November 17, 2025

A helyszínre érkező amerikai vadvédelmi szakemberek gyorsan azonosították a madarakat: a papagájfaj 2005 óta veszélyeztetett státuszban van, és kizárólag Mexikó és Costa Rica bizonyos területein él. A fiatal példányokat állatorvosi ellátásra vitték, majd karanténba szállították, ahol megvizsgálták őket esetleges betegségek miatt.

A hatóságok szerint a férfi csempészési kísérlete komoly járványügyi kockázatot hordozott. Amennyiben a madarak karantén és vizsgálat nélkül jutnak be az Egyesült Államokba, olyan betegségeket is behozhattak volna, mint a rendkívül fertőző, akár halálos madárinfluenza.

Martinezt szövetségi madárcsempészeti váddal illetik, és a hatóságok szerint nem először kísérelt meg illegális állatbehozatalt. Az ügyészség a tett súlyosságára tekintettel szigorú büntetést helyezett kilátásba.

Úgy odacsapott Kína a latorállamnak, hogy idáig hallatszik – ez most nagyon fájt

Kemény fellépést hajtottak végre a kínai hatóságok az Észak-Koreából a területükre irányuló cigarettacsempészet ellen. A kínai fellépésnek köszönhetően úgy tűnik, szinte teljesen elvágták a szokott csempészútvonalakat és kapcsolatokat Észak-Koreától, s miközben a rendőrség a kínai szállítmányozási vállalatok feltételezett érintettsége miatt is nyomoz, állítólag őrizetbe is vettek néhány személyt. Mindez egyszerű jövedéki bűncselekmények felszámolásának tűnik, ám Észak-Korea számára ennek közvetlen gazdasági jelentősége van: egy újabb külföldideviza-forrás apadhat el a kínai fellépés miatt.