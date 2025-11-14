Papírrendőrrel küzdött a részeg utcai harcos, majd jött a fordulat – videó

Egészen abszurd jelenetet rögzített egy biztonsági kamera a felvidéki Gútán: egy vélhetően erősen részeg férfi előbb ledöntött egy, a biztonságos közlekedésre figyelmeztető papírrendőrt, majd néhány perces tétovázás után a hóna alá vágta a figurát, felült a kerékpárjára, és egyszerűen elhajtott vele – írja a Paraméter.

Nyomoz a papírrendőr ügyében a rendőrség

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A felvételen jól látszik, amint az elkövető előbb körbejárkál, majd vizelni kezd az út szélére.

Ezután gond nélkül felkapja az út melletti kartonrendőrt, és mindenféle sietség nélkül kerekezik tovább.

Az esetről Halász Béla, Gúta polgármestere számolt be Facebook-oldalán, ahol azt is elárulta, hogy a férfi korántsem ismeretlen a városvezetés számára. A papírrendőrt később a Brünni téren találták meg kidobva.

A különös akciónak komoly következményei lettek: a polgármester szerint 800 eurós (300 ezer forintos) kárt okozott az elkövető, amely összeget a gútai városi rendőrségen várják tőle.

A papírrendőr történetéről készült biztonsági kamerás felvétel nyilvánosan megtekinthető:

