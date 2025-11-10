Meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért volt szükség, mivel a korábbi határidő lejárt. Az újabb döntéssel a rendkívüli állapot december 9-ig marad érvényben Parajdon. A Hargita megyei településen május 8-án hirdettek veszélyhelyzetet, miután a sóbánya fölött folyó, megáradt Korond-patak vize elkezdett beszivárogni, majd bezúdulni a tárnákba, míg teljesen el nem árasztotta az addig évente turisták százezrei által látogatott székelyföldi létesítményt.

Továbbra sem látogatható a sóbánya Parajdon

Fotó: Veres Nándor / MTI/Veres Nándor

A prefektusi hivatal hétfői közlése szerint a hatóságok az említett időszakban megteszik a szükséges intézkedéseket és elvégzik a szükséges munkálatokat a sóbánya és környéke biztonságossá tételéhez. Azt is írták, hogy a fejleményekről tájékoztatják a lakosságot és a szomszédos településeket. Hozzátették, hogy a természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya belső tereit. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén létrejött, több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

