Parajdi sóbánya: fontos döntés született

A székelyföldi megye elöljárója a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy az illetékes megyei intézmény csütörtökön utalta a 9 ezer lejes (690 ezer forint) segélyt az elárasztott parajdi sóbánya turisztikai részlegét alvállalkozóként működtető Sal Sind Kft. volt alkalmazottai számára. Mint mondta, az egyszeri támogatásban a vállalkozás 48 egykori alkalmazottja részesült. Hangsúlyozta továbbá, hogy a segély a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hathatós bukaresti közbenjárásának az eredménye.

A parajdi sóbánya felülnézetből

Fotó: Shutterstock

Válságos helyzetben a parajdi sóbánya volt dolgozói

A bukaresti kormány október közepén döntött az egyszeri sürgősségi segély kiutalásáról a Sal Sind Kft. volt alkalmazottai számára. A májusi katasztrófa nyomán a cég közel félszáz alkalmazottja maradt állás nélkül. Válságos helyzetük rendezése és a társadalmi kirekesztettség megelőzése érdekében a kormány úgy döntött: mindegyiküknek 9 ezer lejes segélyt folyósít függetlenül attól, hogy ők vagy családtagjaik rendelkeznek-e más jövedelemmel.

A segélyt a munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium biztosította. A bukaresti kormány júniusban egy 100 millió lej keretösszegű, „de minimis” kártérítést szavazott meg azon Parajdon bejegyzett vagy ott munkapontot működtető vendéglátóipari és idegenforgalmi vállalkozások számára, amelyeknek bevételkiesést okozott a település sóbányájában bekövetkezett katasztrófa. További 200 millió lejes állami segéllyel támogatták a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaságot (Salrom) és a bányakatasztrófa húsz közvetlen (kitelepített) károsultját.

A kormánydöntés értelmében a Salrom által Parajdon foglalkoztatott 140 bányász 2025. december 31-ig megkapja a teljes bérét. A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya belső tereit. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén létrejött, több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.