Parajdi sóbánya: fontos döntés született

A székelyföldi megye elöljárója a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy az illetékes megyei intézmény csütörtökön utalta a 9 ezer lejes (690 ezer forint) segélyt az elárasztott parajdi sóbánya turisztikai részlegét alvállalkozóként működtető Sal Sind Kft. volt alkalmazottai számára. Mint mondta, az egyszeri támogatásban a vállalkozás 48 egykori alkalmazottja részesült. Hangsúlyozta továbbá, hogy a segély a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hathatós bukaresti közbenjárásának az eredménye.
Válságos helyzetben a parajdi sóbánya volt dolgozói
A bukaresti kormány október közepén döntött az egyszeri sürgősségi segély kiutalásáról a Sal Sind Kft. volt alkalmazottai számára. A májusi katasztrófa nyomán a cég közel félszáz alkalmazottja maradt állás nélkül. Válságos helyzetük rendezése és a társadalmi kirekesztettség megelőzése érdekében a kormány úgy döntött: mindegyiküknek 9 ezer lejes segélyt folyósít függetlenül attól, hogy ők vagy családtagjaik rendelkeznek-e más jövedelemmel.
A segélyt a munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium biztosította. A bukaresti kormány júniusban egy 100 millió lej keretösszegű, „de minimis” kártérítést szavazott meg azon Parajdon bejegyzett vagy ott munkapontot működtető vendéglátóipari és idegenforgalmi vállalkozások számára, amelyeknek bevételkiesést okozott a település sóbányájában bekövetkezett katasztrófa. További 200 millió lejes állami segéllyel támogatták a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaságot (Salrom) és a bányakatasztrófa húsz közvetlen (kitelepített) károsultját.
A kormánydöntés értelmében a Salrom által Parajdon foglalkoztatott 140 bányász 2025. december 31-ig megkapja a teljes bérét. A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya belső tereit. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén létrejött, több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.
Újjáépítési terv kidolgozását kérték
Október közepén újjáépítési terv kidolgozását kérte a bányakatasztrófa által sújtott erdélyi Parajd és térsége számára a román kormánytól a korrupcióellenes megmozdulásokat szervező Declic közösség. A civil szervezet azt kérte Ilie Bolojan román miniszterelnöktől, hogy a bukaresti kormány vállalja fel Parajd és térsége újjáépítési tervének koordinálását.
Fotók őrzik az emlékeket
A parajdi sóbánya már csak emlék marad, amit képek és fájdalmas történetek őriznek. A sós levegő gyógyító hatása miatt rengetegen jöttek ide pihenni és gyógyulni, nemcsak Erdélyből, de Magyarországról is. A mostani állapotok miatt azonban már csak fotók őrzik a hely emlékét.