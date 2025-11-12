Hírlevél

Bataclan

Párizsi terrortámadás: 130 ember halt meg a Bataclan poklában

2015. november 13-án este iszlamista terroristák több, egymással összehangolt merényletet hajtottak végre a francia fővárosban. A párizsi terrortámadás mérlege: 130 halott, 413 sebesült, és egy kontinens, amely egyik pillanatról a másikra ráébredt saját sebezhetőségére. A Stade de France robbanásaitól a belvárosi sortüzeken át a Bataclan koncertterem vérfürdőjéig a támadások célpontja maga az európai hétköznapiság volt: sport, zene, vacsora.
BataclanmerényletVoltaire Bouleverdkoncertteremétterem

Átlagos péntek estének tűnt Párizsban 2015. november 13-a kései óráinak időszaka, a Stade de France-ban éppen barátságos mérkőzésen mérte össze tudását a francia és a német válogatott, a hétvége kezdetével megteltek az éttermek, a Voltaire Bouleverd-on pedig az Eagles of Death Metal együttes lépett fel a zsúfolásig megtelt Bataclan színház és koncertteremben. Mint a későbbi nyomozások kiderítették: a párizsi terrortámadás elkövetői több csoportot alkotva, egymást követő időpontokban kezdték meg akciójukat.

Gyertyák és névsor a Bataclan előtt: a párizsi terrortámadás áldozataira emlékezik a város – tíz év után is él a gyász és az összefogás.
Gyertyák és névsor a Bataclan előtt: a párizsi terrortámadás áldozataira emlékezik a város – tíz év után is él a gyász és az összefogás.
Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP / Lionel BONAVENTURE / AFP

Véres kronológia – 2015. november 13.

  • 21:20 – Stade de France (B bejárat): robbanás a stadionnál, ahol a francia–német meccset nézők tízezrei tartózkodtak (François Hollande államfő is a lelátón ült). Egy öngyilkos merénylő felrobbantja magát; a detonáció és a repeszek sérüléseket okoznak.
  • 21:25 – 10. kerület, Rue Bichat / Le Petit Cambodge környéke: fekete Seat Leonból gépkarabélyokkal nyitnak tüzet; 15 halott, számos sebesült.
  • 21:29 – Avenue de la République: újabb lövöldözés.
  • 21:30 – Stade de France: második öngyilkos robbantás a stadionnál.
  • 21:32 – 19. kerület: sorozatlövések egy másik helyszínen; a helyszínen ~100 lőszerhüvelyt találnak.
  • 21:36 – 11. kerület, Rue Charonne: a teraszokon ülőkre lőnek; 19 halott, 9 életveszélyes sérült.
  • 21:40 – Bataclan: fekete Volkswagen Polo érkezik; három fegyveres beront a zsúfolt koncertterembe, válogatás nélkül tüzel, majd túszejtésbe kezd.
  • 21:43 – Boulevard Voltaire 253.: egy merénylő felrobbantja magát egy kávézóban.
  • 21:49 – Bataclan: újabb lövések és robbanások; megkezdődik a hosszú, szobáról szobára zajló rendőri akció.
  • 21:53 – Stade de France: harmadik öngyilkos robbantás.
  • 22:00 – Boulevard Beaumarchais: lövések hallatszanak.

A belvárosi sortüzeket elkövető csoportok az „Allahu akbar” és „Ez Szíriáért van!” kiáltásokkal indokolták vérengzésüket, a francia ISIS-ellenes légicsapásokra hivatkozva.

Mi történt a Bataclanban?

A Bataclan koncertteremben az Eagles of Death Metal koncertje közben három támadó nyitott tüzet a tömegre. A lövöldözés húsz percen át tartott, majd túszokat tereltek az ajtók és ablakok elé „emberi pajzsként”. 

Szemtanúk szerint az elkövetők a zenekar tagjait és „az amerikaiakat” keresték, bosszúálló szlogeneket ordítva.

 A különleges egységek (RAID) éjfél után 00:18-kor indították a végső rohamot; a túsztér feletti helyiségeket szobáról szobára tisztították meg. A mérleg: 90 halott a Bataclanban – a teljes terrorsorozat legvéresebb helyszíne.

Galéria: A 2015-ös párizsi terrortámadás képekben
1/14
Menekülő emberek, robbanásokat és lövéseket hallottak a párizsi Place de la République tér közelében 2015. november 13-án

Kik álltak a párizsi terrortámadás mögött?

A nyomozás egy brüsszeli központú sejt felé vezetett. A logisztikát és a koordinációt Abdelhamid Abaaoud (belga–marokkói állampolgár) irányította; őt öt nappal később Saint-Denis-ben likvidálták. A merényletekben kilenc közvetlen elkövető vett részt (többen helyben felrobbantották magukat), a háttérben tucatnyi segítő biztosította a fegyvereket, a járműveket és a búvóhelyeket.

A terrorsorozat egyik túlélője, Salah Abdeslam 2016 márciusában bukott le Brüsszelben (Molenbeek). A bíróság 2022-ben tényleges életfogytiglanra ítélte. Az általa hangoztatott védekezést – miszerint „emberségből” nem hozta működésbe a robbanóövét – a bizonyítékok megkérdőjelezték, mivel a megtalált mellény hibás volt.

Magyar szál: találkozó Budapesten

A vádirati és hírszerzési mozaikból kirajzolódott, hogy Abdeslam két társát Budapesten, a Keleti pályaudvar környéki migránstömegből vette fel az autójába; a kapcsolatfelvételt megelőzően a két férfi Kiskőrös térségében húzódott meg. 

A hármas Ausztria felé hagyta el Magyarországot. 

A részletek a támadások utólagos cellaelemzése és a mobiladatok alapján váltak világossá.

Miért volt célpont Párizs?

A merénylet elkövetői deklaráltan a francia külpolitika ellen „üzentek”: 2015 őszén a francia légierő fokozta az ISIS elleni csapásokat Szíriában (pl. Rakka környéki kiképzőközpontok, olaj- és gáz-infrastruktúra). A támadók kommunikációjában a „Szíria” hivatkozási alapként jelent meg. A célpontok kiválasztása ugyanakkor a civil életet – sport, zene, vendéglátás – érte, így a pszichológiai sokk maximális volt.

Mit tanult Európa a párizsi terrortámadásból?

A francia kormány rendkívüli állapotot vezetett be (először 1958 óta). Megerősítették a határellenőrzéseket, a nagyvárosokban katonák járőröztek. Uniós szinten:

  • új szintre lépett a hírszerzési adatcsere és az Europol terrorellenes egységeinek koordinációja,
  • szigorodott a fegyvervásárlás és a robbanóanyagokhoz való hozzáférés,
  • fókuszba került az online radikalizáció, a titkosított kommunikáció és a terrorfinanszírozás (pl. kriptovaluták) kérdése.

A politikai következmények között a migrációs válság, a határvédelem, a szuverenitás és az integráció feszültségei kerültek előtérbe – évekre meghatározva a közbeszédet.

Emlékezet és igazságszolgáltatás

A Bataclan újranyitott, de a helyszín emlékhely is: minden évben név szerint olvassák fel az áldozatokat. A túlélők és a hozzátartozók számára a PTSD és a hosszú távú lelki következmények ma is valóságosak; állami támogatási programok jöttek létre számukra. A fő elkövetői kör jelentős része halott vagy börtönben van; a francia állam célzott műveletekkel a hálózat más szervezőit is likvidálta a Közel-Keleten.

Miért marad fordulópont a párizsi terrortámadás?

Mert megmutatta: a radikalizáció belső fenyegetés is – európai állampolgárok, európai városokban, európai fegyvereken. A terrorizmus elleni küzdelem többé nem kizárólag határkérdés, hanem közösségvédelmi, rendészeti, hírszerzési és digitális platform-szabályozási ügy egyszerre. 

A Bataclan neve ma már fogalom: a gyászé, és a kollektív elszántságé, hogy ilyen éjszaka ne ismétlődhessen meg.

Újabb terrortámadási kísérlet rázta meg Franciaországot

Három fiatal nő robbanóövekkel készült merényletre Párizsban – a francia hatóságok a Bataclan óta nem tapasztalt feszültségről beszélnek. A rendőrség időben lekapcsolta az elkövetőket, akik az Iszlám Államhoz tartoztak. A 2015-ös párizsi terrortámadás óta nem múlt el év, hogy ne derülne fény újabb összeesküvésre.

Európában ismét a legmagasabb terrorkészültség lépett életbe

Több ország, köztük Olaszország és Németország is a legmagasabb készültségi szintre kapcsolt a nyári események idején. A biztonsági szolgálatok szerint a terrorszervezetek új kommunikációs módszereket alkalmaznak, hogy kikerüljék a hatósági figyelmet.

 

