Párizsi terrortámadás: 130 ember halt meg a Bataclan poklában

Átlagos péntek estének tűnt Párizsban 2015. november 13-a kései óráinak időszaka, a Stade de France-ban éppen barátságos mérkőzésen mérte össze tudását a francia és a német válogatott, a hétvége kezdetével megteltek az éttermek, a Voltaire Bouleverd-on pedig az Eagles of Death Metal együttes lépett fel a zsúfolásig megtelt Bataclan színház és koncertteremben. Mint a későbbi nyomozások kiderítették: a párizsi terrortámadás elkövetői több csoportot alkotva, egymást követő időpontokban kezdték meg akciójukat.

Gyertyák és névsor a Bataclan előtt: a párizsi terrortámadás áldozataira emlékezik a város – tíz év után is él a gyász és az összefogás.

Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP / Lionel BONAVENTURE / AFP

Véres kronológia – 2015. november 13.

21:20 – Stade de France (B bejárat): robbanás a stadionnál, ahol a francia–német meccset nézők tízezrei tartózkodtak (François Hollande államfő is a lelátón ült). Egy öngyilkos merénylő felrobbantja magát; a detonáció és a repeszek sérüléseket okoznak.

21:25 – 10. kerület, Rue Bichat / Le Petit Cambodge környéke: fekete Seat Leonból gépkarabélyokkal nyitnak tüzet; 15 halott, számos sebesült.

21:29 – Avenue de la République: újabb lövöldözés.

21:30 – Stade de France: második öngyilkos robbantás a stadionnál.

21:32 – 19. kerület: sorozatlövések egy másik helyszínen; a helyszínen ~100 lőszerhüvelyt találnak.

21:36 – 11. kerület, Rue Charonne: a teraszokon ülőkre lőnek; 19 halott, 9 életveszélyes sérült.

21:40 – Bataclan: fekete Volkswagen Polo érkezik; három fegyveres beront a zsúfolt koncertterembe, válogatás nélkül tüzel, majd túszejtésbe kezd.

21:43 – Boulevard Voltaire 253.: egy merénylő felrobbantja magát egy kávézóban.

21:49 – Bataclan: újabb lövések és robbanások; megkezdődik a hosszú, szobáról szobára zajló rendőri akció.

21:53 – Stade de France: harmadik öngyilkos robbantás.

22:00 – Boulevard Beaumarchais: lövések hallatszanak.

A belvárosi sortüzeket elkövető csoportok az „Allahu akbar” és „Ez Szíriáért van!” kiáltásokkal indokolták vérengzésüket, a francia ISIS-ellenes légicsapásokra hivatkozva.

Mi történt a Bataclanban?

A Bataclan koncertteremben az Eagles of Death Metal koncertje közben három támadó nyitott tüzet a tömegre. A lövöldözés húsz percen át tartott, majd túszokat tereltek az ajtók és ablakok elé „emberi pajzsként”.

Szemtanúk szerint az elkövetők a zenekar tagjait és „az amerikaiakat” keresték, bosszúálló szlogeneket ordítva.

A különleges egységek (RAID) éjfél után 00:18-kor indították a végső rohamot; a túsztér feletti helyiségeket szobáról szobára tisztították meg. A mérleg: 90 halott a Bataclanban – a teljes terrorsorozat legvéresebb helyszíne.