Ezek a Parkinson-kór első jelei, amit sokan figyelmen kívül hagynak 

A Parkinson-kór a világ egyik leggyorsabban terjedő idegrendszeri betegsége, amely évente emberek millióit érinti. Ez a progresszív, vagyis folyamatosan súlyosbodó kór elsősorban az agy dopamintermelő idegsejtjeit pusztítja el. A dopamin egy olyan vegyület, amely létfontosságú a mozgáskoordináció és a test egyensúlyának szabályozásában. Ahogy ezek az idegsejtek elhalnak, a szervezet dopaminszintje lecsökken, ami a Parkinson-kór jellegzetes tüneteihez vezet – írja a Sun.
A betegség első jelei közé tartozik a kézremegés, az izommerevség, a lelassult mozgás és az egyensúlyzavar. Sokan tapasztalnak alvási nehézségeket, fáradékonyságot, szorongást vagy akár depressziót is. A tünetek lassan, fokozatosan alakulnak ki, és idővel egyre nehezebbé válhatnak a mindennapi tevékenységek.
Parkinson-kór: máig rejtély
A Parkinson-kór pontos oka ma sem ismert, de a kutatók szerint genetikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak benne. Bizonyos vegyi anyagok, például növényvédő szerek vagy ipari szennyeződések is hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához.
A Parkinson-kór gyógyíthatatlan, de az életmód, a táplálkozás és a mozgás tudatos megválasztásával lassítható az előrehaladása. A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az egészséges életvitelben rejlik.
A mediterrán étrend – amely bőségesen tartalmaz zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonát – csökkentheti a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát.
Az állati zsírok és feldolgozott ételek kerülése, valamint a rendszeres kávéfogyasztás szintén jótékony hatású lehet, hiszen egyes kutatások szerint a koffein védőhatással bír az idegsejtekre. Fontos az is, hogy az élelmiszereket alaposan mossuk meg, ezzel csökkentve a növényvédőszer-maradványok bevitelét.
A cukorbetegség szintén növelheti a Parkinson-kór kockázatát, ezért érdemes figyelni a vércukorszintre, egészségesen étkezni és rendszeresen mozogni. Az alvás is kulcsszerepet játszik az agy egészségének megőrzésében, mivel a pihentető alvás során az agy megtisztítja magát a méreganyagoktól, köztük a Parkinsonhoz köthető alfa-szinuklein nevű fehérjétől.
Sok sztár is küzd a gyógyíthatatlan betegséggel
Hollywood egyik legnagyobb élő legendája, Michael J. Fox is Parkinson-kórral küzd. A színész sok-sok év után visszatér a képernyőkre, ugyanis szerepet kapott a Shrinking című sorozatban.
Veszélyes ételek?
Egy új kutatás szerint a bizonyos ételek rendszeres fogyasztása nagymértékben növeli a demencia és más krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. A 15 éven át tartó vizsgálat szerint a túl sok vörös hús fogyasztása és az édes, szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása felgyorsíthatja több betegség kialakulását.