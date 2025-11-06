Ez durva! Denevérek hullanak az égből Németországban – videó

A kutatók szerint új fejezet nyílt a városi ragadozók viselkedésében: patkányok a németországi Bad Segeberg barlangjaiban és Lüneburg parkjaiban repülő denevérekre vadásznak. A különös, korábban soha nem dokumentált vadásztechnikát infrakamerákkal sikerült megörökíteni – és a felvétel azóta bejárta a világot – írja a DailyStar.

Patkányok denevéreket kapnak el repülés közben – a tudósok járványveszélytől tartanak Fotó:Illusztráció/Unplash

A biológusok elmondása szerint a barna patkányok hátsó lábukra állva, farkukkal egyensúlyozva kapták el a denevéreket a levegőben. Egy gyors nyakharapás után az állatok elhurcolták zsákmányukat az éjszaka sötétjében. A kutatók több mint 30 támadási kísérletet és legalább 13 biztos találatot dokumentáltak, emellett 52 elhullott denevér tetemét is megtalálták.

Járványveszély a patkányok miatt

A legnagyobb aggodalom azonban nem a természetfilmeseké, hanem a járványügyi szakértőké. A denevérek számos vírust hordozhatnak – ezek között vannak olyanok is, amelyek a patkányokon keresztül emberekre vagy háziállatokra is átterjedhetnek. A kutatók szerint ez akár egy új, „spillover” járvány kiindulópontja is lehet.

A barlangokban kezdődhet az új fertőzéshullám?

A Bad Segeberg barlangban közel 30 000 denevér telel, így a fertőzési lánc kialakulásához minden adott. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hulladékkezelés és a csatornarendszerek karbantartása kulcsfontosságú lehet – nemcsak a denevérek védelmében, hanem az emberi egészség érdekében is.

Florian Gloza-Rausch, a Berlini Természettudományi Múzeum biológusa szerint a látottak „döbbenetes példái annak, mennyire alkalmazkodó és intelligens ragadozóvá vált a patkány az urbanizált környezetben”.

