Paul Anka elárulta, hogyan tartja magát 84 évesen is fitten

Olvasási idő: 6 perc
A 84 éves legendás énekes több mint hat évtizede van a pályán, de még nem készül nyugdíjba menni. Paul Anka döbbenetes őszinteséggel beszélt a karrierjéről, egészségéről és arról, hogyan tartja formában magát, miközben továbbra is a világot járja fellépéseivel.
Paul Anka elmondta, hogy gyakran ad tanácsot azoknak zenésztársainak, akiknek már meggyengült a hangjuk.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 12: Paul Anka performs onstage the Songwriters of North America (SONA) Warrior Awards to support a unified voice protecting expression, compensation, and the rights of Songwriters and Composers worldwide at the Skirball Cultural Center on October 12, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for the Songwriters of North America (SONA/AFP Warrior Awards ) (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Paul Anka 84 évesen is turnézik, sok tinédzser imádja a zenéjét – Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Azt mondom: őrizd meg a méltóságod, és ne csapd be a közönséget. Vonulj vissza hősként, győztesként

– magyarázta a Page Sixnek a 84 éves amerikai-kanadai énekes, aki még köszönőviszonyban sincs ezzel a helyzettel. A hangja erőteljes, turnéprogramja pedig továbbra is feszített – saját bevallása szerint mindent megtett, hogy karrierje ennyi idő után is működjön.

Paul Anka megtanulta, mit nem szabad csinálnia

Anka sokat lógott együtt a Rat Pack zenekarral Las Vegasban, de szerinte a legfontosabb dolog az volt, hogy lássa, mit nem szabad csinálni.

Sosem lettem az alkohol rabja. Soha nem dohányoztam. Eldöntöttem, hogy ha alkotni akarok, jó egészségben kell maradnom

– vallotta be.

Az énekes részletesen elárulta, mi az, ami szerinte az évtizedeken át tartó energikusság titka: olívaolajat iszik, bizonyos időben citromlevet fogyaszt, hetente egyszer böjtöl, és rendszeresen mozog. Emellett kijelentette, hogy teljesen száműzte az életéből a stresszt okozó embereket.

Egyszerű. Nem új. Csak tisztelned kell a tested, és odafigyelni néhány dologra. Ebben az életszakaszban nem akarok toxikus embereket az életemben. Menjenek! Nem kellenek

– osztotta meg hitvallását az olvasókkal. 

Tinédzserek őrjöngenek a koncertjein 

Az elmúlt években Anka karrierje teljesen váratlan módon új lendületet kapott. Tinédzserek fedezték fel ugyanis a TikTokon az 1959-es slágerét, a Put Your Head on My Shoulder-t.

Egy mexikói koncertemen 10 ezer ember előtt játszottam, és a közönség 30 százaléka tinédzser volt – lemezekkel a kezükben, sikoltozva

– mesélte.

December 1-jén érkezik az HBO Maxra a Paul Anka: His Way című dokumentumfilm, amely bemutatja, hogyan fedezett fel egy francia dalt, amelyből aztán megírta a My Way angol szövegét Frank Sinatrának, hogyan komponálta meg a Tonight Show legendás főcímzenéjét, és miért adta Johnny Carnsonnak a jogdíjak felét. Anka szerint ez élete egyik legjobb üzlete volt.

Talált pénz volt. Évi egymillió dollárt hozott. ‘Iskoladalnak’ hívtam, mert kifizette mind a hat gyerekem főiskoláját

– magyarázta az előadóművész, aki azonban nemcsak a múltján mereng, jövőre érkezik az új albuma Inspirations of Life and Love címmel.

Átírta a My Way-t Paul Anka Orbán Viktor tiszteletére

Az Origón is megírtuk, hogy hat évvel ezelőtt a Budapest Kongresszusi Központban énekelte el a miniszterelnöknek a világhírű énekes a különleges változatot, erről videó is felkerült Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Dianától az esernyőig - agyonüthetetlen slágerek

Az Origón olyan előadókat szedtünk össze, akiknek a slágerei hetekig vezették a slágerlistákat. Kilenc dal, kilenc történet, kilenc sikersorozat a múltból, köztük Paul Ankéé is.

 

